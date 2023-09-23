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在美女兒AirTags追縱 警跨海連線尋獲失智迷途翁

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

新北市患有失智症74歲曾姓老翁誤將台北市文山區當成住家所在的新店區，在外遊蕩10個小時無法回家，家人報警請求協尋，文山一分局警方聯繫老翁在美國的女兒，根據AirTags（無線藍芽追蹤器）跨海對話連線，終於找到老翁下落。

台北市指南派出所8月中旬接獲新店分局轉報，患有失智症曾姓老翁離家，超過10小時音訊全無，家屬以AirTags（無線藍芽追蹤器）協助定位，查知在文山區一帶遊蕩，擔心老翁體力不支發生意外，報請警方協尋。

老翁妻子表示，藍芽追蹤器由女兒操作，但女兒在美國，警員李佳彥、黃嘉誠獲報後與曾女即時連線，掌握曾翁在秀明路2段、萬壽路、指南路2段等路段不停遊走，但不知有無進入建築物內，尤其當時是下班交通顛峰時段，人車眾多，增加找尋難度。

員警一方面與曾女保持聯繫，另一方面以車巡、步巡方式同步進行，展開地毯式搜尋；最後在指南路2段全家超商前發現老翁身影。

警方了解，曾姓老翁誤認文山區為新店區，整整走了10餘個小時卻找不到回家的路，身上沒有帶任何通訊設備，也不知如何是好，只能漫無目的不斷遊走；家屬見老翁平安回家終於放心，也相當感謝警方協助。

台北市指南派出所警員李佳彥（圖左）、指南派出所警員黃嘉誠（圖右）。記者廖炳棋/翻攝
台北市指南派出所警員李佳彥（圖左）、指南派出所警員黃嘉誠（圖右）。記者廖炳棋/翻攝

失智症 美國 AirTag

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