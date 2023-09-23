台中老翁「腳麻」跌1米深水溝 六旬勇伯趕緊救起
台中市82歲吳姓老翁騎電動代步車外出散步，半途電動代步車沒電，吳起身查看卻一陣暈眩、腳麻，整個人跌進約1米深的水溝內；由於溝內仍有水流，64歲熱心的曾姓民眾趕緊協助吳翁脫困並報警，所幸吳翁送醫後無礙，家屬感謝警方與熱心民眾幫忙。
前天中午12點多，64歲曾姓男子經過東勢區東蘭路時，發現82歲吳姓老翁站在電動代步車旁一臉苦惱，他要上前詢問是否需要協助時，吳翁突然摔進一旁水溝中，因水溝深達1米，內有水流擔心老翁溺水，曾男立即協助老翁上岸，並報警。
東勢派出所巡佐陳永明、警員楊晉宗到場，曾男已將老翁救起並攙扶至一旁果樹下休息。
吳姓老翁自述，早上騎乘電動代步車外出，沒想到電動代步車在東勢區東蘭路一處果園突然沒電，他要起身道路旁果園休息，卻突然全身無力、腳麻，不慎掉到一旁水溝內。
警方見吳翁全身淋濕且有些許擦傷，立即通報119救護車。警方詢問吳翁住哪裡？老翁疑因受驚嚇，無法清楚告知警方姓名與住家地址，所幸吳翁身上有攜帶身分證，順利聯繫到家屬。吳翁家屬對於曾男善心之舉與警消協助就醫，頻頻道謝。
東勢分局東勢所所長藍忠明提醒，民眾家中若有失智狀況的長者，應注意其動向，勿讓其單獨出門。家人可為其申請失智手環或至派出所申請指紋建檔以利辨識身分，於其迷途時可迅速協助其返家。
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