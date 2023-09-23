「小P孩」吃牛排不用牛排刀 攜刀嗆人罵三字經下場慘了

新北市一家牛排館日前有國中生在牛排館吃牛排，不過吃牛排卻不用牛排刀，使用隨身攜帶的折疊刀，在店內還將摺疊刀甩來甩去，口中叫罵著「三字經」還嗆其他客人看什麼，誇張行徑被網友拍下貼網表示「 小P孩手拿折疊刀，家長請好好管教，不然新北又要多幾隻8+9」，新北警方則表示已查獲刀械並將三少年責付家長管教並通報校方。

新北市一臉書社團日前有網友發現國中生在牛排店內用折疊刀吃牛排，手中還不斷戲耍刀械，滿口髒話還嗆其他顧客，誇張行徑被網友拍下貼網表示「剛剛XX牛排店 ，這三位小P孩應該是XX國中的，手上拿著折叠刀 ，並不是牛排店的牛排刀，拿著折叠刀在那甩來甩去，口中還不停罵三字經，甚至還在那嗆其他客人看X小，可以請學校好好的管控一下違禁品嗎！」

網友並說請家長好好管教一下，不然新北又要多幾隻8+9，在店裡瘋狂罵三字經跟嗆人，這方面真的要請學校跟家長多加輔導。

警方接獲通報立即前往查看，果然發現有國中生手持刀械，並將國中生帶回派出所並責付家長管教。警方表示經了解為少年好奇把玩，而店內其他顧客將影像上傳網路，依少年事件處理法做後續妥處。蘆洲警分局呼籲勿無故攜帶刀械避免觸法。