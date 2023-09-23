快訊

影片曝光！明揚爆炸瞬間巨大火球 4消防殉職他沉痛：如血肉之軀拆未爆彈

明揚大火持續悶燒 怪手同步開挖發現1男1女 仍有5人失聯

休假去幫忙…殉職消防員賴俊儒下月蜜月旅行 母哭訴：這是天意嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「小P孩」吃牛排不用牛排刀 攜刀嗆人罵三字經下場慘了

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

新北市一家牛排館日前有國中生在牛排館吃牛排，不過吃牛排卻不用牛排刀，使用隨身攜帶的折疊刀，在店內還將摺疊刀甩來甩去，口中叫罵著「三字經」還嗆其他客人看什麼，誇張行徑被網友拍下貼網表示「 小P孩手拿折疊刀，家長請好好管教，不然新北又要多幾隻8+9」，新北警方則表示已查獲刀械並將三少年責付家長管教並通報校方。

新北市一臉書社團日前有網友發現國中生在牛排店內用折疊刀吃牛排，手中還不斷戲耍刀械，滿口髒話還嗆其他顧客，誇張行徑被網友拍下貼網表示「剛剛XX牛排店 ，這三位小P孩應該是XX國中的，手上拿著折叠刀 ，並不是牛排店的牛排刀，拿著折叠刀在那甩來甩去，口中還不停罵三字經，甚至還在那嗆其他客人看X小，可以請學校好好的管控一下違禁品嗎！」

網友並說請家長好好管教一下，不然新北又要多幾隻8+9，在店裡瘋狂罵三字經跟嗆人，這方面真的要請學校跟家長多加輔導。

警方接獲通報立即前往查看，果然發現有國中生手持刀械，並將國中生帶回派出所並責付家長管教。警方表示經了解為少年好奇把玩，而店內其他顧客將影像上傳網路，依少年事件處理法做後續妥處。蘆洲警分局呼籲勿無故攜帶刀械避免觸法。

新北市警局表示，員警現場發現3名少年皆未滿14歲，經詢問3名少年後，其中一名少年現場交付1把折疊刀。經詢問店長該3名少年前來消費牛排，期間3名少年並未與其他消費客人有語言爭執。少年脫序行為涉及少年事件處理法，已通知監護人並通報校方訓導主任，並製作少年偏差行為通知書。

員警現場發現3名少年皆未滿14歲，經詢問3名少年後，其中一名少年現場交付1把折疊刀。圖／新北市警局提供
員警現場發現3名少年皆未滿14歲，經詢問3名少年後，其中一名少年現場交付1把折疊刀。圖／新北市警局提供
新北市3名少年在牛排店內的誇張行徑被民眾拍下貼網。臉書翻攝
新北市3名少年在牛排店內的誇張行徑被民眾拍下貼網。臉書翻攝

牛排 國中生

延伸閱讀

U15青少棒亞錦賽奪冠 中市議員犒賞小將吃牛排

中秋節加菜！ 姓名對中「瀧厚中秋」」中1字牛排免費升級、中2字肉量雙倍、3字全中享整桌75折

連續100天狂吃生牛排會怎樣？「睪丸之王」曝身體驚人轉變 專家揭後果

台東牛排店老闆霸氣不營業 招待救災國軍官兵吃牛排

相關新聞

標錯價全認賠 高雄晶英住一晚2710元！網友哀嚎求釋出

每晚房價萬元的高雄晶英國際行館，今日凌晨疑似ezTravel易遊網標錯價，出現2710元的震撼價，旅遊達人布萊N今晨2點...

不用苦苦追車！ 全台高人氣「美食餐車市集」快閃花博 40家排隊名店+「木曜餐車」也現身

不用苦苦追車！ 全台高人氣「美食餐車市集」連3天快閃花博 40家排隊名店吃爆

「台北天空塔」2024年開幕！2大5星飯店進駐，還有透明表演廳直視101

台北信義區即將迎來新地標——「The Sky Taipei台北天空塔」，預計於2024年開幕。這座51層高的建築將同時歡迎兩家五星級飯店，Park Hyatt和Andaz酒店，並提供多樣化的設施，包括餐廳、酒吧、VIP俱樂部、宴會廳和精品概念店，為台北帶來頂級時尚新指標。

開箱誠品新店裕隆城！一睹教堂聖殿天井書店、微縮植物園之美

亞洲最大「誠品生活新店」今起（20日）試營運，率先開箱1萬9千坪壯闊空間！一樓由藝術家黃本蕊創作首度亮相的10米高巨型兔子「太極尼尼」藝術裝置揭開序幕，接續氣勢磅礡圓拱梯廳、絕美天井書店、垂直微縮植物園、顛倒迷宮、挑高12米展覽場域；空間裡不只飄有書香，更集結食衣住行育樂250家品牌進駐，讓大眾全方位感受立體微型城市的魅力。

臺灣人別小看！老外「愛上寶島的五大理由」 甚至愛到移居入籍

臺灣坐擁迷人景觀風光、多元自然生態及豐厚人文底蘊，特色小吃也深受大眾喜愛，更有「美食王國」之美譽。旅外人士交流網站InterNations以生活品質、定居難易度、國外就業、個人財務等面向綜合評比，臺灣

開箱史上最大誠品！「誠品生活新店」250家品牌進駐1.9萬坪書香微型城市

史上最大誠品「誠品生活新店」今起試營運，上午舉行媒體預覽會，開箱1萬9千坪壯闊空間，邀請媒體在綠意和書香之間，探索這座集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦