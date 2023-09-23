快訊

屏東工廠燒整晚濃煙成黑雲 消防4殉職、2重傷 百餘人傷仍有6失聯

檢廉偵辦基泰大直案 建築師王德生今晨60萬元交保

午後山區雷雨 吳聖宇：中秋連假天氣有可能颱風生成

明揚大火 失聯員工家屬場外焦急守候 盼一線生機

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
明揚國際科技公司廠區，聚集眾多消防車輛，濃濃黑煙竄天際，還有6名員工失聯、1名消防員失蹤，員工家屬焦急在場外守候，紅了眼眶，祈求盼有一線生機。記者劉星君/攝影
明揚國際科技公司廠區，聚集眾多消防車輛，濃濃黑煙竄天際，還有6名員工失聯、1名消防員失蹤，員工家屬焦急在場外守候，紅了眼眶，祈求盼有一線生機。記者劉星君/攝影

屏東科技產業園區內專做高爾夫球的明揚國際科技公司廠房，昨天傍晚發生大火，造成百人死傷，4消防員殉職，6名員工失聯。失聯員工家屬在場外焦急等候。

明揚國際科技公司廠區，聚集眾多消防車輛，現場濃濃黑煙竄天際，還有6名員工失聯，家屬焦急在場外守候，紅了眼眶，祈求盼有一線生機。

屏東縣府表示，明揚大火98人受傷、3名消防員殉職，7失蹤（6名員工、1消防人員）。

明揚國際科技公司廠區，聚集眾多消防車輛，濃濃黑煙竄天際，還有6名員工失聯、1名消防員失蹤，員工家屬焦急在場外守候，紅了眼眶，祈求盼有一線生機。記者劉星君/攝影
明揚國際科技公司廠區，聚集眾多消防車輛，濃濃黑煙竄天際，還有6名員工失聯、1名消防員失蹤，員工家屬焦急在場外守候，紅了眼眶，祈求盼有一線生機。記者劉星君/攝影
明揚國際科技公司廠區，聚集眾多消防車輛，濃濃黑煙竄天際，還有6名員工失聯、1名消防員失蹤，員工家屬焦急在場外守候，紅了眼眶，祈求盼有一線生機。記者劉星君/攝影
明揚國際科技公司廠區，聚集眾多消防車輛，濃濃黑煙竄天際，還有6名員工失聯、1名消防員失蹤，員工家屬焦急在場外守候，紅了眼眶，祈求盼有一線生機。記者劉星君/攝影
明揚國際科技公司廠區，聚集眾多消防車輛，濃濃黑煙竄天際，還有6名員工失聯、1名消防員失蹤，員工家屬焦急在場外守候，紅了眼眶，祈求盼有一線生機。記者劉星君/攝影
明揚國際科技公司廠區，聚集眾多消防車輛，濃濃黑煙竄天際，還有6名員工失聯、1名消防員失蹤，員工家屬焦急在場外守候，紅了眼眶，祈求盼有一線生機。記者劉星君/攝影
明揚國際科技公司廠區，聚集眾多消防車輛，濃濃黑煙竄天際，還有6名員工失聯、1名消防員失蹤，員工家屬焦急在場外守候，紅了眼眶，祈求盼有一線生機。記者劉星君/攝影
明揚國際科技公司廠區，聚集眾多消防車輛，濃濃黑煙竄天際，還有6名員工失聯、1名消防員失蹤，員工家屬焦急在場外守候，紅了眼眶，祈求盼有一線生機。記者劉星君/攝影
明揚國際科技公司廠區，聚集眾多消防車輛，濃濃黑煙竄天際，還有6名員工失聯、1名消防員失蹤，員工家屬焦急在場外守候，紅了眼眶，祈求盼有一線生機。記者劉星君/攝影
明揚國際科技公司廠區，聚集眾多消防車輛，濃濃黑煙竄天際，還有6名員工失聯、1名消防員失蹤，員工家屬焦急在場外守候，紅了眼眶，祈求盼有一線生機。記者劉星君/攝影
明揚國際科技公司廠區，聚集眾多消防車輛，濃濃黑煙竄天際，還有6名員工失聯、1名消防員失蹤，員工家屬焦急在場外守候，紅了眼眶，祈求盼有一線生機。記者劉星君/攝影
明揚國際科技公司廠區，聚集眾多消防車輛，濃濃黑煙竄天際，還有6名員工失聯、1名消防員失蹤，員工家屬焦急在場外守候，紅了眼眶，祈求盼有一線生機。記者劉星君/攝影

屏東縣 消防員

延伸閱讀

屏東工廠燒整晚濃煙成黑雲 消防4殉職、2重傷 百餘人傷仍有6失聯

明揚大火 王必勝：多人傷勢非常嚴重、急診還有消防員

屏東明揚大火延燒超過11小時 消防員累癱席地而睡

屏東工廠大火 侯友宜柯文哲發文悼殉職消防人員

相關新聞

明揚大火 失聯員工家屬場外焦急守候 盼一線生機

屏東科技產業園區內專做高爾夫球的明揚國際科技公司廠房，昨天傍晚發生大火，造成百人死傷，4消防員殉職，6名員工失聯。失聯員...

國1北上6.3公里休旅車翻車阻路 駕駛受困車內救出

國道1號北上6.3公里處，今天上午5點多，一輛休旅車不明原因側翻右一、右二車道，一名男性駕駛受困車內，消防人員至場救援，...

竹市建案工地釀天坑！民代指未來恐繼續塌陷 住戶擔憂整夜睡不著

新竹市和平路20巷某建案工地旁道路昨天驚見「天坑」，凹陷面積約1公尺見方，雖然緊急灌漿回填，但今天又發現巷內有另處凹陷下...

高雄男酒店持雙槍挑釁影片瘋傳 警查是玩具槍追滋事者

網路社群今天瘋傳兩則短短不到10秒的影片，一名男子在高雄市新興區一家酒店前，先拍下車中長短槍，緊接著男子手持短槍，另名全...

大直坍塌案重災戶安置社宅 15戶今起陸續搬遷入住

大直坍塌案事發迄今逾2周，北市府安置傾斜且下陷民宅25戶至社宅，家具、家電配置已安裝完成，都發局經協助重災戶看房等作業，...

又有天坑！台南安平路面塌陷深1.5米大窟窿 緊急圍起封鎖線

台南安平區育平路與府平路口，今天下午3時許傳路面坍陷，出現寬約1米、深約1.5米大窟窿，所幸未波及路過人車。市警四分局獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦