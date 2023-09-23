明揚大火 失聯員工家屬場外焦急守候 盼一線生機

屏東科技產業園區內專做高爾夫球的明揚國際科技公司廠房，昨天傍晚發生大火，造成百人死傷，4消防員殉職，6名員工失聯。失聯員工家屬在場外焦急等候。 明揚國際科技公司廠區，聚集眾多消防車輛，現場濃濃黑煙竄天際，還有6名員工失聯，家屬焦急在場外守候，紅了眼眶，祈求盼有一線生機。 屏東縣府表示，明揚大火98人受傷、3名消防員殉職，7失蹤（6名員工、1消防人員）。明揚國際科技公司廠區，聚集眾多消防車輛，濃濃黑煙竄天際，還有6名員工失聯、1名消防員失蹤，員工家屬焦急在場外守候，紅了眼眶，祈求盼有一線生機。記者劉星君/攝影明揚國際科技公司廠區，聚集眾多消防車輛，濃濃黑煙竄天際，還有6名員工失聯、1名消防員失蹤，員工家屬焦急在場外守候，紅了眼眶，祈求盼有一線生機。記者劉星君/攝影明揚國際科技公司廠區，聚集眾多消防車輛，濃濃黑煙竄天際，還有6名員工失聯、1名消防員失蹤，員工家屬焦急在場外守候，紅了眼眶，祈求盼有一線生機。記者劉星君/攝影明揚國際科技公司廠區，聚集眾多消防車輛，濃濃黑煙竄天際，還有6名員工失聯、1名消防員失蹤，員工家屬焦急在場外守候，紅了眼眶，祈求盼有一線生機。記者劉星君/攝影明揚國際科技公司廠區，聚集眾多消防車輛，濃濃黑煙竄天際，還有6名員工失聯、1名消防員失蹤，員工家屬焦急在場外守候，紅了眼眶，祈求盼有一線生機。記者劉星君/攝影明揚國際科技公司廠區，聚集眾多消防車輛，濃濃黑煙竄天際，還有6名員工失聯、1名消防員失蹤，員工家屬焦急在場外守候，紅了眼眶，祈求盼有一線生機。記者劉星君/攝影 屏東縣 消防員
FB留言