聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東工廠化學藥劑外洩！居民驚聞爆炸冒濃煙 傳有消防員受傷
屏東縣科技產業園區內一間科技工廠下午5點左右化學藥劑洩漏冒出白煙，附近民眾見狀通報，屏東縣消防局獲報，出動屏二、屏東、麟洛分隊、特搜大隊、第一大隊，各式搶救車輛、數名消防員趕抵現場，傳有消防人員於救災期間受傷，詳細意外原因有待人員調查釐清。
經調查，屏東縣屏東市經建路旁，一家科技廠於今天下午5點半左右，突然冒出大量濃煙，附近民眾聽聞巨大爆炸聲響，一開始還以為是地震、打雷，家中寵物貓也嚇到跳了起來，接著聞到劇烈惡臭。
屏東縣消防局獲報，出動出動屏二、屏東、麟洛分隊、特搜大隊、第一大隊，多輛各式搶救車輛、數名消防員趕抵現場，傳有消防人員於救災期間受傷，詳細意外原因有待人員調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言