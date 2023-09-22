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屏東工廠化學藥劑外洩！居民驚聞爆炸冒濃煙 傳有消防員受傷

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東縣科技產業園區內一間科技工廠下午5點左右化學藥劑洩漏冒出白煙，附近民眾見狀通報，屏東縣消防局獲報，出動屏二、屏東、麟洛分隊、特搜大隊、第一大隊，各式搶救車輛、數名消防員趕抵現場，傳有消防人員於救災期間受傷，詳細意外原因有待人員調查釐清。

經調查，屏東縣屏東市經建路旁，一家科技廠於今天下午5點半左右，突然冒出大量濃煙，附近民眾聽聞巨大爆炸聲響，一開始還以為是地震、打雷，家中寵物貓也嚇到跳了起來，接著聞到劇烈惡臭。

屏東縣消防局獲報，出動出動屏二、屏東、麟洛分隊、特搜大隊、第一大隊，多輛各式搶救車輛、數名消防員趕抵現場，傳有消防人員於救災期間受傷，詳細意外原因有待人員調查釐清。

屏東某工廠化學藥劑洩漏驚傳爆炸冒出白煙，市民驚呼，以為是地震。圖／民眾提供
屏東某工廠化學藥劑洩漏驚傳爆炸冒出白煙，市民驚呼，以為是地震。圖／民眾提供
屏東某工廠化學藥劑洩漏驚傳爆炸冒出白煙，市民驚呼，以為是地震。圖／取自南部記者爆料網
屏東某工廠化學藥劑洩漏驚傳爆炸冒出白煙，市民驚呼，以為是地震。圖／取自南部記者爆料網

屏東縣 消防員 寵物

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