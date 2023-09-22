五股工廠起火5小時滅 新北消防應「落實場所自衛編組」

上個月28日清晨新北市五股區一棟3層樓鐵皮工廠起火，新北市消防局出動大批人車趕抵布水線灌救，前後花了5個小時才撲滅。為讓轄內大型工廠在火災初期時有搶救能力，這個月20日下午第三救災救護大隊派人前往八里垃圾焚化廠，指導「危險物品消防編組演練」以強化廠區搶救能力。

據了解，上個月28日清晨6時32分左右，新北市五股區五工一路1棟3層樓鐵皮工廠冒出大量黑煙。新北市消防局獲報出動153輛各式搶救車輛、消防人員335人前往布水線灌救，火勢歷經5個多小時才撲滅，初估現場燒毀1149坪廠房，起火原因待查。

第三救災救護大隊表示，有鑒於現今大部分工廠存放危險物品，如柴油油桶、儲槽、甲苯亦或其他類危險物品，火災發生時恐造成消防人員進入救災時發生意外，為加強公共危險物品場所消防意識、防救災應變能力及落實「自我財產，自我防護」的觀念。

新北市消防局第三救災救護大隊於這個月20日派員前往八里垃圾焚化廠，指導廠區「危險物品消防編組演練」，以強化火災初期搶救能力。

這次演練，主要是假定焚化廠區內柴油貯槽洩漏失火，由場內員工穿著自購消防衣帽鞋及幫浦車執行初期滅火，並依「災害發生之通報及初期作為」、「火災發生及啟動自衛消防編組機制」、「避難引導演練」、「安全防護演練」等項目操演，期望能透過經常性演練來強化各場所員工初期應變及通報能力，落實火災初期自救及疏散訓練。