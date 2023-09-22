快訊

大直案廉政署出手了！首度搜索基泰建設 這些人都被約談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

五股工廠起火5小時滅 新北消防應「落實場所自衛編組」

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

上個月28日清晨新北市五股區一棟3層樓鐵皮工廠起火，新北市消防局出動大批人車趕抵布水線灌救，前後花了5個小時才撲滅。為讓轄內大型工廠在火災初期時有搶救能力，這個月20日下午第三救災救護大隊派人前往八里垃圾焚化廠，指導「危險物品消防編組演練」以強化廠區搶救能力。

據了解，上個月28日清晨6時32分左右，新北市五股區五工一路1棟3層樓鐵皮工廠冒出大量黑煙。新北市消防局獲報出動153輛各式搶救車輛、消防人員335人前往布水線灌救，火勢歷經5個多小時才撲滅，初估現場燒毀1149坪廠房，起火原因待查。

第三救災救護大隊表示，有鑒於現今大部分工廠存放危險物品，如柴油油桶、儲槽、甲苯亦或其他類危險物品，火災發生時恐造成消防人員進入救災時發生意外，為加強公共危險物品場所消防意識、防救災應變能力及落實「自我財產，自我防護」的觀念。

新北市消防局第三救災救護大隊於這個月20日派員前往八里垃圾焚化廠，指導廠區「危險物品消防編組演練」，以強化火災初期搶救能力。

這次演練，主要是假定焚化廠區內柴油貯槽洩漏失火，由場內員工穿著自購消防衣帽鞋及幫浦車執行初期滅火，並依「災害發生之通報及初期作為」、「火災發生及啟動自衛消防編組機制」、「避難引導演練」、「安全防護演練」等項目操演，期望能透過經常性演練來強化各場所員工初期應變及通報能力，落實火災初期自救及疏散訓練。

上個月28日清晨新北市五股區五工一路，1棟3層樓鐵皮工廠冒出大量黑煙，大批消防員到場灌救。記者曾伯愷／翻攝
上個月28日清晨新北市五股區五工一路，1棟3層樓鐵皮工廠冒出大量黑煙，大批消防員到場灌救。記者曾伯愷／翻攝
這個月20日八里垃圾焚化廠進行廠區「危險物品消防編組演練」，以強化火災初期搶救能力。記者曾伯愷／翻攝
這個月20日八里垃圾焚化廠進行廠區「危險物品消防編組演練」，以強化火災初期搶救能力。記者曾伯愷／翻攝
這個月20日八里垃圾焚化廠進行廠區「危險物品消防編組演練」，以強化火災初期搶救能力。記者曾伯愷／翻攝
這個月20日八里垃圾焚化廠進行廠區「危險物品消防編組演練」，以強化火災初期搶救能力。記者曾伯愷／翻攝

火災 八里 新北 消防員

延伸閱讀

侯友宜訪美返台遭綠營批沒亮點 新北市府反擊：執政黨帶頭「混蛋」

新北耐震不足2018棟僅通知476處 審計處要求工務局改善

宏洲纖維屬化災高風險廠 龜山消防分隊今演練強化應變能力

板橋浮洲都計工廠爆迫遷寶高 戴瑋姍：恐成下個溫仔圳

相關新聞

新店工地傳工安意外！鐵工失足從3樓半跌落至1樓 緊急送醫急救

新北市新店區一處工地今天下午發生一起工安意外，李姓工人疑似不慎失足從3樓半跌落至一樓，意識清楚，送醫急救中，事發原因現由...

日治時期文物遭竊…台中古物商損失250萬 警方鎖定犯嫌追緝

台中市中區1家古物商，日前有大批清代與日治時期文物遭竊，業者發現後報案，初步估計損失逾新台幣250萬元。警方表示，經調閱...

五股工廠起火5小時滅 新北消防應「落實場所自衛編組」

上個月28日清晨新北市五股區一棟3層樓鐵皮工廠起火，新北市消防局出動大批人車趕抵布水線灌救，前後花了5個小時才撲滅。為讓...

修法上路不滿3個月…花蓮嚴重超速近700件 罰1萬2起跳

交通裁罰新制今年6月底上路，其中「嚴重超速」定義調降為超速40公里，罰鍰調升到最高3萬6000元。花蓮縣警局統計，新制上...

醫學院大三生課業壓力大失聯 單親媽這招尋回愛子

近日南部傳出一名林姓單親媽媽自己就讀高雄某大學醫學院大三的兒子離奇失蹤，她在9月12日最後一次與兒子碰面後就失聯。情急之...

影／駭人畫面曝光！BMW超車釀禍連撞3車 吉普車翻9圈殘骸四散

前天中午，國道3號南下184公里台中龍井路段，一輛吉普車行駛在路肩，後方一輛BMW黑色轎車疑超車不慎，先擦撞中間車道一輛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦