醫學院大三生課業壓力大失聯 單親媽這招尋回愛子

近日南部傳出一名林姓單親媽媽自己就讀高雄某大學醫學院大三的兒子離奇失蹤，她在9月12日最後一次與兒子碰面後就失聯。情急之下，她除了通報校方協尋以及報警處理外，也在20日上臉書貼文並附上兒子的照片與騎乘的交通工具，還有自己的聯繫方式，尋求網友協助。

幸好皇天不負有心人，林姓婦人的貼文正巧被兒子租屋處的其他房客看見，趕緊轉達給房東。房東也隨即聯繫上心急如焚的林婦，警方同一時間也知道了蔡姓學生的動向，隨後找到他並將其帶回派出所與母親見面。

原來，剛升大三的蔡同學因為課業壓力過大，不僅沒到學校上課，也害怕母親責怪，於是搞出這場失蹤記，其實人一直都在租屋處。而得知兒子搞失聯的原因後，林婦並未責怪兒子，還自責給孩子壓力過大，現在得知愛子平安，只希望他未來能開心過生活。至於兒子未來的發展，她則認為孩子已經成年，一切交給他自己決定，也希望孩子能對自己的決定負責。

雖然尋子歷經波折，但林婦仍然很感謝當地派出所的協助，並表示自己與從事烘焙業的女兒決定製作100顆月餅，贈送給辛苦幫她找尋愛子的員警，感謝員警們讓他們一家能在中秋前夕月圓人團圓。