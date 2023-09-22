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太子爺徒步進香…突掉頭衝追分派出所駐駕 警宣導如有神助
清水開基中關太子府徒步進香活動日前行經追分火車站附近時，神轎忽然掉頭，衝追分派出所後，駐駕於值班台正前方，警方見狀立即備妥香案迎駕、參拜，並向遶境的香客宣導交通安全以及預防詐騙。
無獨有偶，台中市警局太平分局犯罪預防宣導團也深入校園，日前到國立勤益科技大學宣導交通安全，並配合交通安全月以「路口安全」為主題，透過路口情境演練及交通安全知能大考驗等闖關遊戲，讓大學新鮮人能強化路權觀念，以避免事故發生。
追分派出所所長劉權漢說，清水開基中關太子府徒步進香隊伍，在當天下午3時許，行經追分火車站附近，神轎忽然掉頭，往追分派出所前去，駐駕於值班台正前方，立刻備妥香案參拜，祈求轄區平安、居民安康、預祝進香圓滿順利。
劉權漢指出，所內熱情準備茶水及點心供轎班及香客享用，員警也借助太子爺的神力宣導交通安全以及預防詐騙宣導，針對民眾最常遇到的「求職、假投資、ATM解除分期付款」等新興詐騙態樣詳盡解說，強化識詐能力。轎班與香客也紛紛圍過來合照，現場氣氛相當熱絡。
劉權漢呼籲，汽機車駕駛人行經路口應確實保持「停」、「讓」良好習慣以尊重行人路權，行人也應遵守號誌、標誌、標線及指揮規定，確保本身用路安全。
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