彰化今年攔阻詐騙近3億元 公布網路詐騙關鍵字

警方針對網路詐騙不斷宣導，尤其近來網友為愛投資，遭虛擬網友欺騙感情，詐騙集團誘導民眾，將積蓄拿來投資，不僅假老婆人間蒸發，投資也血本無歸，彰化縣為此組成「打詐彰化隊」，縣長王惠美錄製防詐宣導短片，提醒民眾網路交友要小心，只要對方提到借錢、匯錢、代繳或投資就是詐騙。

彰化縣警察局統計，「打詐彰化隊」今年1至9月攔阻詐騙匯款693件，攔阻2億9611萬元。今年5次打詐專案，共查緝詐欺集團68件336人，查扣現金1050萬857元，車子6輛共價值538萬元，房屋1處價值1030萬元，今年5月29日在行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領研討會」，獲行政院長陳建仁頒發「懲詐英雄」及「識詐楷模」獎項，近期也獲選今年國家警光獎。