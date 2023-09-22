快訊

驚見iPhone 15全台首摔！這種摔法你有「4次機會」摔壞 維修價格曝光

她從日托誤帶「雙胞胎阿金」回家沒人發現！唯有貓咪察覺傻眼：這傢伙是誰？

作家十理由揭「觀光客不來台」原因 網猛點頭：無法反駁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄男聽信牧師投資生技公司 轉帳戶頭列警示遭警阻止

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄64歲高姓男子多年前在教會認識的牧師聯繫上他，並邀請一同投資生技公司，基於過去曾有生意來往，讓高男深信不疑，不過當他前往銀行匯款時，襄理發現該帳號已遭警示，在警方協助下，一同點出這恐怕是場詐騙，阻止高男血本無歸。

鼓山分局指出，高男當時到銀行臨櫃準備匯款10萬元，高男在一旁填寫匯款單時，邊看手機，邊填寫，當銀行襄理詢問高男匯款原因時，高男僅表示，投資公司要增資，但對於公司細節卻瞭解不多，且匯款對象又從公司帳戶，改為匯款給個人帳戶，有著諸多疑點。

警方檢視高男欲匯款的帳戶有通報警示紀錄，高男雖對牧師有信任感，但經警方與銀行襄理解釋分析後，也覺得匯款入警示帳戶，恐怕投資一去不復返，才乾脆打消匯款的念頭。

高雄高姓男子在銀行欲匯款，但該帳戶卻是警示帳戶。記者古和純／翻攝
高雄高姓男子在銀行欲匯款，但該帳戶卻是警示帳戶。記者古和純／翻攝

詐騙

延伸閱讀

AIT高雄分處長來訪 陳其邁：盼美挺台參與CPTPP

女騎士大膽闖紅燈擦撞高雄輕軌列車 科技執法看得一清二楚

獨／高雄大樹舊鐵橋公廁限時開放 遊客：太陽下山就得憋尿

高雄情侶吃滑蛋蝦仁飯中毒 衛生局確認餐廳使用國產殼蛋

相關新聞

啃老兒討不到100元將老母推下樓 判無期上訴辯：脾氣壓不住

39歲的黃姓男子向母親討100元被拒，報案稱有人要跳樓後將老母親自4樓陽台推下致死，直到檢警突破心防才坦承殺人，事後又改...

影／遊戲設施玩不到 新北男童對人尖叫砸水瓶 母：對方先動手！

昨天傍晚正式民眾運動高峰時間，新北市土城綜合體育場卻傳出疑因遊戲器材玩不到，導致兩童發生糾紛，進而其中A童失控大聲尖叫、...

斗六純樸社區聚集大票外籍人士引側目 一查發現全是失聯移工

雲林斗六石榴地區1處社區最近經常聚集移工，人數還日日增加，引起警方注意，日前到附近1棟公寓內清查，果然查獲11名失聯移工...

綠島外海船員受傷 空勤黑鷹緊急救援

台東綠島外海今上午傳出1艘天然氣運輸船船員頭部創傷需空中救援，空中勤務總隊台東第三隊緊急出動黑鷹直升機前往救援，順利將受...

太子爺徒步進香…突掉頭衝追分派出所駐駕 警宣導如有神助

清水開基中關太子府徒步進香活動日前行經追分火車站附近時，神轎忽然掉頭，衝追分派出所後，駐駕於值班台正前方，警方見狀立即備...

高雄男聽信牧師投資生技公司 轉帳戶頭列警示遭警阻止

高雄64歲高姓男子多年前在教會認識的牧師聯繫上他，並邀請一同投資生計公司，基於過去曾有生意來往，讓高男深信不疑，不過當他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦