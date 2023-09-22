高雄男聽信牧師投資生技公司 轉帳戶頭列警示遭警阻止

高雄64歲高姓男子多年前在教會認識的牧師聯繫上他，並邀請一同投資生技公司，基於過去曾有生意來往，讓高男深信不疑，不過當他前往銀行匯款時，襄理發現該帳號已遭警示，在警方協助下，一同點出這恐怕是場詐騙，阻止高男血本無歸。

鼓山分局指出，高男當時到銀行臨櫃準備匯款10萬元，高男在一旁填寫匯款單時，邊看手機，邊填寫，當銀行襄理詢問高男匯款原因時，高男僅表示，投資公司要增資，但對於公司細節卻瞭解不多，且匯款對象又從公司帳戶，改為匯款給個人帳戶，有著諸多疑點。