聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄男聽信牧師投資生技公司 轉帳戶頭列警示遭警阻止
高雄64歲高姓男子多年前在教會認識的牧師聯繫上他，並邀請一同投資生技公司，基於過去曾有生意來往，讓高男深信不疑，不過當他前往銀行匯款時，襄理發現該帳號已遭警示，在警方協助下，一同點出這恐怕是場詐騙，阻止高男血本無歸。
鼓山分局指出，高男當時到銀行臨櫃準備匯款10萬元，高男在一旁填寫匯款單時，邊看手機，邊填寫，當銀行襄理詢問高男匯款原因時，高男僅表示，投資公司要增資，但對於公司細節卻瞭解不多，且匯款對象又從公司帳戶，改為匯款給個人帳戶，有著諸多疑點。
警方檢視高男欲匯款的帳戶有通報警示紀錄，高男雖對牧師有信任感，但經警方與銀行襄理解釋分析後，也覺得匯款入警示帳戶，恐怕投資一去不復返，才乾脆打消匯款的念頭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言