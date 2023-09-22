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女騎士大膽闖紅燈擦撞高雄輕軌列車 科技執法看得一清二楚

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄輕軌今年已連「10撞」，為強化輕軌行的安全，高市警局在10處輕軌沿線路口設置科技執法，上月28日開始執法迄今開出927張罰單；其中9月12日徐姓女子騎機車闖紅燈，還撞及輕軌列車，違規行為被科技執法逮個正著，警方祭出可罰3600至1萬800元的罰單。

輕軌行經高雄核心區與車爭道，今年已發生10起事故，為防止事故接二連三地發生，高市警局在輕軌行經的鼓山區馬卡道路與華安街口、鼓山二路與北斗街口、鼓山一路和五福四路口、鼓山一路和大公路口、前鎮區中山三路與凱旋四路口、二聖一路與凱旋三路、鎮興路與凱旋四路、前鎮街與凱旋四路，以及苓雅區的四維二路與凱旋二路、武昌路與凱旋三路等10處地點設置科技執法。

10科技執法路口從8月28日啟用執法，迄今共開出927張罰單，其中以「闖紅燈」541件奪冠，可處3600元至1萬800元罰鍰；其次為「紅燈右轉」為255件，可處1200元至3600元以下罰鍰；另「不依標誌、標線、號誌指示」為131件，可處600元至1800元以下罰鍰；至少為市庫賺進逾233萬。

其中40歲徐姓女子於9月12日中午12時許，騎機車行駛高雄鼓山區鼓山二路上，騎車至北斗街路口時右轉直行，卻突然闖越輕軌路口，與南往北方向行駛的輕軌發生擦撞，徐女擦撞後左腳輕微擦挫傷。

警方事後調閱科技執法設備採證影像查證，發現徐女闖紅燈違規行為明確，已依違反道路交通管理處罰條例第53條之1規定汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制之大眾捷運系統車輛共用通行交岔路口闖紅燈，開出可處3600至1萬800元罰鍰的罰單，並記違規點數3點。

警方呼籲，駕駛人行經輕軌行駛的路口，要注意號誌以免違規受罰，得不償失。

高雄徐姓女子在鼓山二路與北斗街口撞上輕軌列車，所幸僅受輕傷，警方事後以科技執法設備查出徐女當時闖紅燈開罰。記者石秀華／翻攝
高雄徐姓女子在鼓山二路與北斗街口撞上輕軌列車，所幸僅受輕傷，警方事後以科技執法設備查出徐女當時闖紅燈開罰。記者石秀華／翻攝
高市警局在輕軌行經的鼓山區馬卡道路與華安街口設置科技執法設備。記者石秀華／攝影
高市警局在輕軌行經的鼓山區馬卡道路與華安街口設置科技執法設備。記者石秀華／攝影
高市警局在輕軌行經的鼓山區馬卡道路與華安街口設置科技執法設備。記者石秀華／攝影
高市警局在輕軌行經的鼓山區馬卡道路與華安街口設置科技執法設備。記者石秀華／攝影
高雄徐姓女子在鼓山二路與北斗街口撞上輕軌列車，所幸僅受輕傷，警方事後以科技執法設備查出徐女當時闖紅燈開罰。記者石秀華／翻攝
高雄徐姓女子在鼓山二路與北斗街口撞上輕軌列車，所幸僅受輕傷，警方事後以科技執法設備查出徐女當時闖紅燈開罰。記者石秀華／翻攝
高雄徐姓女子撞上輕軌列車受輕傷，警方事後查證科技執法設備，發現徐女闖紅燈違規行為明確開罰。圖／高雄市交通大隊提供
高雄徐姓女子撞上輕軌列車受輕傷，警方事後查證科技執法設備，發現徐女闖紅燈違規行為明確開罰。圖／高雄市交通大隊提供

高雄輕軌 科技執法 罰單

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