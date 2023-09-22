女騎士大膽闖紅燈擦撞高雄輕軌列車 科技執法看得一清二楚

高雄輕軌今年已連「10撞」，為強化輕軌行的安全，高市警局在10處輕軌沿線路口設置科技執法，上月28日開始執法迄今開出927張罰單；其中9月12日徐姓女子騎機車闖紅燈，還撞及輕軌列車，違規行為被科技執法逮個正著，警方祭出可罰3600至1萬800元的罰單。

輕軌行經高雄核心區與車爭道，今年已發生10起事故，為防止事故接二連三地發生，高市警局在輕軌行經的鼓山區馬卡道路與華安街口、鼓山二路與北斗街口、鼓山一路和五福四路口、鼓山一路和大公路口、前鎮區中山三路與凱旋四路口、二聖一路與凱旋三路、鎮興路與凱旋四路、前鎮街與凱旋四路，以及苓雅區的四維二路與凱旋二路、武昌路與凱旋三路等10處地點設置科技執法。

10科技執法路口從8月28日啟用執法，迄今共開出927張罰單，其中以「闖紅燈」541件奪冠，可處3600元至1萬800元罰鍰；其次為「紅燈右轉」為255件，可處1200元至3600元以下罰鍰；另「不依標誌、標線、號誌指示」為131件，可處600元至1800元以下罰鍰；至少為市庫賺進逾233萬。

其中40歲徐姓女子於9月12日中午12時許，騎機車行駛高雄鼓山區鼓山二路上，騎車至北斗街路口時右轉直行，卻突然闖越輕軌路口，與南往北方向行駛的輕軌發生擦撞，徐女擦撞後左腳輕微擦挫傷。

警方事後調閱科技執法設備採證影像查證，發現徐女闖紅燈違規行為明確，已依違反道路交通管理處罰條例第53條之1規定汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制之大眾捷運系統車輛共用通行交岔路口闖紅燈，開出可處3600至1萬800元罰鍰的罰單，並記違規點數3點。