彰化婦女負氣離家出走 深夜在雲林公墓被尋獲

家住彰化的42歲的林姓女子，前晚與家人發生爭吵負氣離家不知去向，家人四處尋找未果，她的姊姊擔心發生危險趕緊報警求助，並猜想她可能跑回雲林老家，台西分局麥寮分駐獲報立即展開協尋，經過一夜尋找昨天凌晨終於在公墓找到人，家屬對警方鍥而不捨，深夜進入公墓找人，極表感謝。

「我妹妹離家出走，擔心她會做傻事，可以幫忙找人嗎？」家住彰化的林姓女子前晚與家人意見不合發生爭吵，一氣之下晚間開車離家出走，電話不接，也沒去朋友家，家人四處尋找未果，她住雲林的姊姊擔心妹妹深夜離家會出事，即報警求助。

林女姊姊向警方表示，住在彰化的妹妹心情不好開車出門不知去向，只聽說要到雲林但不知去哪裡。麥寮分駐所警員黃昆煌、邱炳翰獲報立即駕駛警車找人，到其老家也找不到人，林女可能會去的親友家也都說沒見到她。

警方依據家屬提供的資料過濾搜尋但始終無著落，林女姊姊十分著急，想起以前妹妹與父親感情很好，但父親已過世，妹妹會不會跑去父親墳前訴苦。昨天凌晨2時前往麥寮公墓附近搜尋，但都沒看見林女蹤跡。

因公墓廣闊夜間找人不易，但員警仍不放棄二度進入公墓，果然在一處偏僻處先發現一輛汽車，確定是林女的車無誤，員警即與家屬再度進入墓區搜尋，果然在林女父親的墳前看到神情沮喪的她。