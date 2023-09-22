球棒隊出沒！蘆洲水河里辦公室凌晨遭砸 疑債務糾紛

今天凌晨新北市蘆洲區水河里辦公室遭4煞持棒揮砸、潑漆，整個過程短短不到20秒，逞凶後旋即開車離去。案經蘆洲警方獲報調閱監視器畫面追緝，於今天上午8時許在五股成泰路一段逮捕兩嫌，初步了解是里長丈夫與人有債務糾紛，但被害人否認，至於確切原因，警方還在調查釐清。

據了解，新北市蘆洲區水河里長辦公室（原址也是里長先生所開設的土地開發公司）今天凌晨近4時許，遭4名惡煞手持球棒揮砸、潑漆，今天上午7時許里長發現鐵捲門遭人破壞報警處理。經警調閱沿路監視器畫面以車追人鎖定犯嫌身分，於今天上午8時許在五股區成泰路一段逮捕賴姓少年及陳姓男子（18歲）帶回偵辦。