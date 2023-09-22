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球棒隊出沒！蘆洲水河里辦公室凌晨遭砸 疑債務糾紛
今天凌晨新北市蘆洲區水河里辦公室遭4煞持棒揮砸、潑漆，整個過程短短不到20秒，逞凶後旋即開車離去。案經蘆洲警方獲報調閱監視器畫面追緝，於今天上午8時許在五股成泰路一段逮捕兩嫌，初步了解是里長丈夫與人有債務糾紛，但被害人否認，至於確切原因，警方還在調查釐清。
據了解，新北市蘆洲區水河里長辦公室（原址也是里長先生所開設的土地開發公司）今天凌晨近4時許，遭4名惡煞手持球棒揮砸、潑漆，今天上午7時許里長發現鐵捲門遭人破壞報警處理。經警調閱沿路監視器畫面以車追人鎖定犯嫌身分，於今天上午8時許在五股區成泰路一段逮捕賴姓少年及陳姓男子（18歲）帶回偵辦。
初步了兩嫌供稱與里長夫婿何男有債務糾紛，但是甚麼樣的債務又無法交代清楚。對於兩嫌指稱是債務糾紛，里長則暴氣向警否認「又沒欠人家錢」也不認識逞凶惡煞，目前兩嫌正在偵詢中，朝毀損罪、妨害秩序罪嫌送辦，另持續追緝幕後主嫌及其他共犯到案說明。
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