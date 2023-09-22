影／遊戲設施玩不到 新北男童對人尖叫砸水瓶 母：對方先動手！

昨天傍晚正式民眾運動高峰時間，新北市土城綜合體育場卻傳出疑因遊戲器材玩不到，導致兩童發生糾紛，進而其中A童失控大聲尖叫、用水瓶砸對方阿伯，A童母親也助陣伸手拍打阿伯帽子還嗆「你先動手的喔！」議員江怡臻要求警方於人潮眾多時現場守望。事後衛生局找到該名母親，母親則說看到A童被別的大人先動手，基於保護孩子立場才出言反擊。

昨天傍晚發生糾紛的影片，由於片中失控的A童情緒誇張的激動，甚至拿起水瓶砸向阿伯大喊「給我去死阿！」一旁母親竟不安撫A童反而助陣跟著阿伯吵架，還拍掉阿伯的帽子喊「我掀帽子啦怎樣！」誇張畫面在網路瞬間炸鍋，網也留言紛紛表示這對母子攻擊過別人多次。

事件也立即引起地方民代關切，新北市議員江怡臻表示，接獲民眾陳情後已立即要求警察局、社會局、教育局以及衛生局等相關單位前往了解，目前已對母子啟動家庭、校園關懷，並要求警方在現場增設巡邏箱，也於人潮眾多時現場守望，維護民眾運動安全。

衛生局說，昨日派員到A童母親家裡訪視，對方情緒平穩，對公園衝突事件可以平靜談論，表示當時看到A童被別的大人先動手，基於保護孩子立場才出言反擊。衛生局除輔導當事人及家屬在類似情境理性溝通外，也提供對兒童教養相關衛教資訊。

新北土城警分局表示，昨傍晚接獲報案在金城路二段有爭吵糾紛，警方到場未發現，查訪周圍民眾表示一對母子稍早與阿伯有拉扯，但阿伯已先行離去，詢問A童母子均表示未有發生糾紛，後經聯絡該名阿伯亦表示不願提告。