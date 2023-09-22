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基隆火燒車剩骨架波及2車 女坦承車內放烤肉架點火不慎被法辦

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市中正區調和街今天凌晨停在路邊一輛小客車發生火燒車，烈焰衝天，消防人員撲滅車子燒到只剩骨架，當時車內沒有人。警方找到一名女駕駛，她坦承在車內放烤肉架，點燃時不小心引起，及時離開未受傷，警方將依公共危險罪嫌函送偵辦。

基隆市消防局今天凌晨零時3分獲報，中正區調和街一輛停放路邊自小客起火燃燒，出動八斗子分隊等分隊7輛消防車及13名消防人員趕往滅火，到場時火勢猛烈，整輛車陷入火海，約20多分鐘火勢撲滅，車子被燒到只剩車架，有如廢鐵，當時搜尋車內沒有人。

警方鑑識人員到場，發現有烤肉架及木炭，研判有人為因素，會同消防人員採證調查。

市警第二分局八斗子派所員警趕至處理，發現小客車是停在路邊，並沒有發動，循線在附近找到女駕駛，她表示，烤肉架是她放的，在點燃時不慎燒起來。

警方調查，由於小客前後都有其他車輛停放，有兩輛車被火勢波及受損，已請雙方處理。該女坦承有點火行為，不小心引發火勢，警方將依公共危險罪嫌函送偵辦。

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基隆火燒車剩骨架波及2車 女點火不慎引發公共危險送辦。記者游明煌／翻攝
基隆火燒車剩骨架波及2車 女點火不慎引發公共危險送辦。記者游明煌／翻攝
基隆火燒車剩骨架波及2車 女點火不慎引發公共危險送辦。記者游明煌／翻攝
基隆火燒車剩骨架波及2車 女點火不慎引發公共危險送辦。記者游明煌／翻攝
基隆火燒車剩骨架波及2車 女點火不慎引發公共危險送辦。記者游明煌／翻攝
基隆火燒車剩骨架波及2車 女點火不慎引發公共危險送辦。記者游明煌／翻攝
基隆火燒車剩骨架，一女點火不慎引發逃出公共危險送辦。記者游明煌／翻攝
基隆火燒車剩骨架，一女點火不慎引發逃出公共危險送辦。記者游明煌／翻攝
基隆火燒車剩骨架波及2車 女點火不慎引發公共危險送辦。記者游明煌／翻攝
基隆火燒車剩骨架波及2車 女點火不慎引發公共危險送辦。記者游明煌／翻攝

烤肉 基隆 火燒車

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