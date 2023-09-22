國3北向通霄路段兩大車追撞翻覆 掉落物波及南向2轎車

國道3號北向144公里苗栗通霄路段，今天凌晨3點21分左右，發生一起聯結車追撞大貨車事故，肇事聯結車失控撞擊內側護欄後側翻於內側車道，貨物散落至南向車道，還導致南向車道2輛轎車因閃避不及，撞擊到散落物後發生碰撞，現場共造成4人受輕傷送苑裡李綜合醫院治療。

國道警方表示，由江姓男子(42歲)駕駛的聯結車，疑因精神不濟追撞前方由陳姓男子(64歲)駕駛的大貨車，大貨車失控撞擊外側護欄衝出邊坡側翻於外側邊坡，肇事聯結車則失控撞擊內側護欄後側翻於內側車道；事發後因貨物散落到南向車道，2輛南向車道轎車也因閃避不及，撞擊散落物而肇事。

整起事故占用北向三線車道及南向內側、中線車道，出動大批人車執行吊掛、拖吊及清除掉落物作業，直到上午7點31分左右才完全排除，恢復車流，確切肇事原因及責任歸屬仍待釐清。