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國3北向通霄路段兩大車追撞翻覆 掉落物波及南向2轎車
國道3號北向144公里苗栗通霄路段，今天凌晨3點21分左右，發生一起聯結車追撞大貨車事故，肇事聯結車失控撞擊內側護欄後側翻於內側車道，貨物散落至南向車道，還導致南向車道2輛轎車因閃避不及，撞擊到散落物後發生碰撞，現場共造成4人受輕傷送苑裡李綜合醫院治療。
國道警方表示，由江姓男子(42歲)駕駛的聯結車，疑因精神不濟追撞前方由陳姓男子(64歲)駕駛的大貨車，大貨車失控撞擊外側護欄衝出邊坡側翻於外側邊坡，肇事聯結車則失控撞擊內側護欄後側翻於內側車道；事發後因貨物散落到南向車道，2輛南向車道轎車也因閃避不及，撞擊散落物而肇事。
整起事故占用北向三線車道及南向內側、中線車道，出動大批人車執行吊掛、拖吊及清除掉落物作業，直到上午7點31分左右才完全排除，恢復車流，確切肇事原因及責任歸屬仍待釐清。
警方也呼籲：駕駛人駕車時應隨時注意車前狀況，勿疲勞駕駛，注意行車安全，駕車時遵守速限保持安全距離，才能順利煞停；若精神不濟打瞌睡或分心，未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。
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