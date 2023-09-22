快訊

台灣虎航促銷機票來啦！全航線單程99元起 這天開搶

時光旅人？1943年美國大兵「講手機」照瘋傳 網猜可能兩原因

坐著量沒高血壓還不夠？研究揭這樣量血壓更能預測心血管疾病

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／新北情侶大吵女欲跳車門半開 男卻狂飆闖紅燈一路蛇行

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區何姓男子開車回家途中與女友口角爭執，女友負氣打開車門欲跳車離去，何男加快油門沿路違規蛇行、闖紅燈，不但波及擦損旁車，還險些碰撞其他路過人車。警方獲報循線找到何男，他到案說明十分後悔，警依法對何男開出3張罰單，合併最高恐挨罰4萬4千元罰鍰，吊扣駕駛執照1至3個月。

據了解，何姓男子（41歲）與陳姓女子（23歲）是一對情侶，昨天下午2時許兩人吃完飯開車回家，途中行經新北市新莊區中平路，疑因生活上瑣事互起口角，雙方各持己見誰也不讓，陳女負氣打開車欲往車外跳去，何男見狀一手緊握方向盤，另手死命抓著陳女手部不放。

就這樣何男沿路飆速蛇行，並在新莊區幸福路紅燈左轉中環路口，過程中不但波及擦損旁車，還險些碰撞其他路過人車。警方獲報調閱沿路監視器畫面以車追人，於昨天下午4時許循線通知何男到案說明。

何男到案坦承沿路違規開車，對於擦撞其他車輛他十分後悔頻頻道歉，何男沒有酒駕，警依道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款、第53條第1項、第62條第1項之規定，對何男開出3張罰單，合併最高恐挨罰4萬4千元罰鍰，並吊扣駕駛執照1至3個月。

何男在車上與女友發生口角，女友負氣打開車門欲跳車離去，何男沿路飆速闖紅燈，最高恐吞4萬4罰鍰挨罰。記者曾伯愷／翻攝
何男在車上與女友發生口角，女友負氣打開車門欲跳車離去，何男沿路飆速闖紅燈，最高恐吞4萬4罰鍰挨罰。記者曾伯愷／翻攝
何男在車上與女友發生口角，女友負氣打開車門欲跳車離去，何男沿路飆速闖紅燈，最高恐吞4萬4罰鍰挨罰。記者曾伯愷／翻攝
何男在車上與女友發生口角，女友負氣打開車門欲跳車離去，何男沿路飆速闖紅燈，最高恐吞4萬4罰鍰挨罰。記者曾伯愷／翻攝
何男在車上與女友發生口角，女友負氣打開車門欲跳車離去，何男沿路飆速闖紅燈，最高恐吞4萬4罰鍰挨罰。記者曾伯愷／翻攝
何男在車上與女友發生口角，女友負氣打開車門欲跳車離去，何男沿路飆速闖紅燈，最高恐吞4萬4罰鍰挨罰。記者曾伯愷／翻攝
何男在車上與女友發生口角，女友負氣打開車門欲跳車離去，何男沿路飆速闖紅燈，最高恐吞4萬4罰鍰挨罰。記者曾伯愷／翻攝
何男在車上與女友發生口角，女友負氣打開車門欲跳車離去，何男沿路飆速闖紅燈，最高恐吞4萬4罰鍰挨罰。記者曾伯愷／翻攝

罰單

延伸閱讀

影／押運上億詐騙現金 新北警偵防車秒變保全運鈔車

比漾廣場化妝品預購端新北最高回饋 宏匯餐飲新櫃報到

921大地震歷歷在目 新北推危建580公辦都更

每周二預告！媽媽們瘋搶新北CP值超高新鮮蔬果

相關新聞

國一南下349K岡山段暗夜5車連環撞 1命危4人送醫

國道一號南下岡山段349公里處，昨天晚間11時許，外側車道發生5車連環撞事故，其中4輛車皆屬大型車輛，凹陷變形最為嚴重是一輛黑色小轎車，據悉，2受困傷者救出後，1男當場無意識失去生命跡象，共4男1女分別被送往榮總、義大、健仁醫院救治。

國3北向和美出口匝道追撞事故 回堵2公里

高速公路局說，今天上午7時20分，國道3號北向和美出口匝道，發生1輛小客車和1輛大貨車追撞事故，占用匝道主線，目前已經回...

影／萬華出租套房疑電線走火 60歲獨居無業男葬身火場

今天凌晨4時許，台北市萬華區和平西路3段一處大樓失火，起火點是二樓一戶出租套房，獨居套房的60歲陳姓男子葬身火場，起火原...

基隆火燒車剩骨架波及2車 女坦承車內放烤肉架點火不慎被法辦

基隆市中正區調和街今天凌晨停在路邊一輛小客車發生火燒車，烈焰衝天，消防人員撲滅車子燒到只剩骨架，當時車內沒有人。警方找到...

國3北向通霄路段兩大車追撞翻覆 掉落物波及南向2轎車

國道3號北向144公里苗栗通霄路段，今天凌晨3點21分左右，發生一起聯結車追撞大貨車事故，肇事聯結車失控撞擊內側護欄後側...

影／新北情侶大吵女欲跳車門半開 男卻狂飆闖紅燈一路蛇行

新北市新莊區何姓男子開車回家途中與女友口角爭執，女友負氣打開車門欲跳車離去，何男加快油門沿路違規蛇行、闖紅燈，不但波及擦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦