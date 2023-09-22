影／新北情侶大吵女欲跳車門半開 男卻狂飆闖紅燈一路蛇行

新北市新莊區何姓男子開車回家途中與女友口角爭執，女友負氣打開車門欲跳車離去，何男加快油門沿路違規蛇行、闖紅燈，不但波及擦損旁車，還險些碰撞其他路過人車。警方獲報循線找到何男，他到案說明十分後悔，警依法對何男開出3張罰單，合併最高恐挨罰4萬4千元罰鍰，吊扣駕駛執照1至3個月。

據了解，何姓男子（41歲）與陳姓女子（23歲）是一對情侶，昨天下午2時許兩人吃完飯開車回家，途中行經新北市新莊區中平路，疑因生活上瑣事互起口角，雙方各持己見誰也不讓，陳女負氣打開車欲往車外跳去，何男見狀一手緊握方向盤，另手死命抓著陳女手部不放。

就這樣何男沿路飆速蛇行，並在新莊區幸福路紅燈左轉中環路口，過程中不但波及擦損旁車，還險些碰撞其他路過人車。警方獲報調閱沿路監視器畫面以車追人，於昨天下午4時許循線通知何男到案說明。