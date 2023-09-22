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國3通霄2大貨車追撞事故 雙向散落物 北上全車道封閉處理

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

高速公路局中區養護工程分局表示，國道3號北向144K通霄路段，今天凌晨3時23分，發生2輛大貨車追撞翻車事故，占用北向全車道及南向內側2線車道，目前北向主線全車道進行處理，請用路人注意路況改道行駛。

目前苑裡-通霄北上路段道路封閉。根據警廣即時路段，該起事故因貨櫃車翻覆，載運的物品散落到北上和南下內側車道；目前北上路段暫停通行，該起事故造成回堵約1公里。

該起交通事故目前由國道警察第2大隊與高公局中分局分局派員至現場處理交通事故中，並進行交通管制及疏導車流。

高公局中分局呼籲國道用路人，若要上高速公路前，務必再次檢查車輛的輪胎胎紋、胎壓及車輛狀況是否正常，以避免意外產生並危及行車安全，並請駕駛人收聽警察廣播電台或可撥打高速公路局1968免付費客服專線，以了解最新路況。

國道3號北向144K通霄路段，今天凌晨3時23分，發生2輛大貨車追撞翻車事故，占用北向全車道及南向內側2線車道，目前北向主線全車道進行處理，請用路人注意路況改道行駛。圖／取自高公局1968網站
國道3號北向144K通霄路段，今天凌晨3時23分，發生2輛大貨車追撞翻車事故，占用北向全車道及南向內側2線車道，目前北向主線全車道進行處理，請用路人注意路況改道行駛。圖／取自高公局1968網站
國道3號北向144K通霄路段，今天凌晨3時23分，發生2輛大貨車追撞翻車事故，占用北向全車道及南向內側2線車道，目前北向主線全車道進行處理，請用路人注意路況改道行駛。圖／取自高公局1968網站
國道3號北向144K通霄路段，今天凌晨3時23分，發生2輛大貨車追撞翻車事故，占用北向全車道及南向內側2線車道，目前北向主線全車道進行處理，請用路人注意路況改道行駛。圖／取自高公局1968網站

車道 高速公路

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