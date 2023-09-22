國3通霄2大貨車追撞事故 雙向散落物 北上全車道封閉處理

高速公路局中區養護工程分局表示，國道3號北向144K通霄路段，今天凌晨3時23分，發生2輛大貨車追撞翻車事故，占用北向全車道及南向內側2線車道，目前北向主線全車道進行處理，請用路人注意路況改道行駛。

目前苑裡-通霄北上路段道路封閉。根據警廣即時路段，該起事故因貨櫃車翻覆，載運的物品散落到北上和南下內側車道；目前北上路段暫停通行，該起事故造成回堵約1公里。

該起交通事故目前由國道警察第2大隊與高公局中分局分局派員至現場處理交通事故中，並進行交通管制及疏導車流。