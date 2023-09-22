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靈骨塔老哏詐60人 1.3億現金藏家中

聯合報／ 記者王長鼎／新北報導

新北檢警破獲靈骨塔詐騙集團，在主嫌住家查扣現金一億三千餘萬元，還有金塊、外幣等不法所得，檢方聲押十一人獲准。記者王長鼎／翻攝
新北檢警破獲靈骨塔詐騙集團，在主嫌住家查扣現金一億三千餘萬元，還有金塊、外幣等不法所得，檢方聲押十一人獲准。記者王長鼎／翻攝
新北檢警日前破獲以女子郭文蓮為首的靈骨塔詐團，集團成員利用角色扮演手法，以買家要求加購靈骨塔周邊商品才能一併購買塔位為由，詐騙六十多位受害人，專案小組執行搜索時，在郭女住家搜出一億三千四百餘萬現金、還有金塊、外幣等不法所得，光是點鈔就數到手軟，檢方訊後依加重詐欺、洗錢等罪聲押郭女等十一人獲准，另五名業務以十至一百萬元交保。

據調查，郭文蓮（五十二歲）兩年多前在台北市德惠街成立空殻公司，透過管道取得曾投資靈骨塔位等殯葬商品的民眾個資後，由集團成員佯裝殯葬商品業務人員，打電話聯絡被害人，利用被害人耗費大筆金額、急需轉售心態，佯稱有買家要購買殯葬商品，但要求搭配購買骨灰罐、內膽、鑑定書、委任會計師節稅、補運費等名目，買家才願意購買。

調查指出，詐團成員等被害人上鉤後，再分飾多角假扮買家及業務與被害人碰面，要求被害人給付款項以便包裹出售，並告知除可節稅，還可再轉賣牟利，使民眾陷於錯誤給付款項。

新北檢察官黃筱文指揮中和分局搜索郭文蓮蘆洲住處時，發現郭女為避免被查金流，竟將大批現金放在紙箱或紙盒裡，隨手丟放在客廳、廚房、臥室，讓警方十分傻眼，警方之後又在鞋櫃的暗櫃搜出一大批現鈔，經清點有現金一億三千四百六十三萬元，另有一台兩黃金五塊、一盎司黃金十三塊，將近一公斤重，市值約一百七十六萬元，一併查扣外幣及不動產十五筆、保時捷休旅車及賓士跑車共九輛。

另外，江姓、王姓男子在新北樂華觀光夜市旁設立愛情詐騙機房，以假交友方式誘騙被害人投資購買幣安交易所發行的虛擬貨幣「ＢＮＢ幣」，調查局拘提逮捕電詐成員共六人，檢察官聲請羈押禁見四人獲准。

金塊 詐騙 檢察官 會計師 休旅車 虛擬貨幣 跑車 保時捷

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