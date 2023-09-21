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台中左轉休旅車撞過馬路阿嬤 女駕駛求平安仍慘接噩耗

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市大里區今上午一名83歲陳姓老婦人穿越路口時，遭左轉休旅車撞上，被捲進車下，38歲林姓女駕駛嚇到蹲地，雙手合十祈求老婦人平安，老婦人被消防員救出送醫搶救，下午仍因傷重宣告不治，林女表示，當時沒看到老婦人。警方依過失致死罪法辦。

據了解，當時附近民眾先聽到巨大的碰撞聲，才發現有一名老婦人被捲進休旅車下，受傷嚴重，有的民眾驚呼，也有的喊「快叫救護車」，休旅車的女駕駛慌張下車，當街蹲地祈求，雙手合十，希望阿嬤能平安無事。

台中市警局霧峰交通分隊小隊長簡永健說明，今天上午11時48分，在大里區成功路與塗城路口發生交通事故，林姓女子駕駛休旅車由塗城路左轉成功路時，與穿越馬路的陳姓老婦人發生交通事故，老婦人受傷送醫救治，在今天下午傷重不治。林姓女駕駛經現場酒測，無酒駕情事。

台中市大里區成功路與塗城路口發生休旅車與穿越馬路的陳姓老婦人發生交通事故，休旅車被拸置路旁。記者趙容萱／翻攝
台中市大里區成功路與塗城路口發生休旅車與穿越馬路的陳姓老婦人發生交通事故，休旅車被拸置路旁。記者趙容萱／翻攝
台中市大里區成功路與塗城路口發生休旅車與穿越馬路的陳姓老婦人發生交通事故。記者趙容萱／翻攝
台中市大里區成功路與塗城路口發生休旅車與穿越馬路的陳姓老婦人發生交通事故。記者趙容萱／翻攝
台中市大里區成功路與塗城路口發生休旅車與穿越馬路的陳姓老婦人發生交通事故。記者趙容萱／翻攝
台中市大里區成功路與塗城路口發生休旅車與穿越馬路的陳姓老婦人發生交通事故。記者趙容萱／翻攝

老婦 休旅車 台中市 車禍

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