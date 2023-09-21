台中左轉休旅車撞過馬路阿嬤 女駕駛求平安仍慘接噩耗

台中市大里區今上午一名83歲陳姓老婦人穿越路口時，遭左轉休旅車撞上，被捲進車下，38歲林姓女駕駛嚇到蹲地，雙手合十祈求老婦人平安，老婦人被消防員救出送醫搶救，下午仍因傷重宣告不治，林女表示，當時沒看到老婦人。警方依過失致死罪法辦。

據了解，當時附近民眾先聽到巨大的碰撞聲，才發現有一名老婦人被捲進休旅車下，受傷嚴重，有的民眾驚呼，也有的喊「快叫救護車」，休旅車的女駕駛慌張下車，當街蹲地祈求，雙手合十，希望阿嬤能平安無事。

台中市警局霧峰交通分隊小隊長簡永健說明，今天上午11時48分，在大里區成功路與塗城路口發生交通事故，林姓女子駕駛休旅車由塗城路左轉成功路時，與穿越馬路的陳姓老婦人發生交通事故，老婦人受傷送醫救治，在今天下午傷重不治。林姓女駕駛經現場酒測，無酒駕情事。