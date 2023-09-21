有夠巧！警分局長到場頒「阻詐感謝狀」 順手阻詐104.3萬

台中市警局烏日分局上個月經金融機構通報，聯手阻詐金額逾369萬元，烏日警分局長尤啓南前天到龍井郵局頒贈阻詐有功獎狀時，剛好一旁一名婦人準備將定存104.3萬元解約，匯入指定帳戶內，經行員通報，警方和行員聯手勸說，婦人才發現被騙了，成功為婦人保住積蓄。

尤啓南和偵查隊詐欺承辦人林盈君前天前往台中銀行大肚分行、龍井郵局、龍津郵局、陽信銀行龍井分行、烏日郵局、花蓮二信烏日分社、臺灣企銀烏日分行等金融機構頒贈阻詐有功的獎狀、警察公仔獎盃及禮券等，對金融機構行員與警察聯手守護轄區治安，深表感謝。

尤啓南抵達龍井郵局準備頒發感謝狀時，一名婦人剛好在郵局要辦104.3萬元的定存解約，打算領錢後再轉帳到指定帳戶，行員覺得奇怪，剛好見員警在場，立刻請求協助。

婦人表示，日前網友介紹她投資美金可穩定獲利3%，她剛開始是小額投資，最近因對方以投資美金獲利比定存高，慫恿她將定存解約，她才會依指示，打算定存解約後，匯入指定帳戶。

警方和郵局行員向婦人分析並檢視與詐騙集團的對話，婦人才驚覺掉入「假投資真詐財」詐騙陷阱裡，打消解定存念頭，對於員警、行員協助保住辛苦積蓄頻頻感謝。

尤啓南呼籲，來路不明的人邀請投資，需要交付銀行帳戶、設定約定轉帳、提供網路銀行帳號密碼等，均是詐騙，烏日分局持續推動警、銀攔阻詐騙計畫，與金融機構共同守護民眾的財產安全。