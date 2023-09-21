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土城一遊戲場爆發肢體衝突！母子丟物扔砂砸人 網指「已是慣犯」

聯合新聞網／ 綜合報導

照片最左邊的母親，與中間的兒子，一起對阿伯和一旁的孩童動粗。圖／擷自網路影片
照片最左邊的母親，與中間的兒子，一起對阿伯和一旁的孩童動粗。圖／擷自網路影片

新北市土城運動中心附近的兒童遊戲場於昨（20）日發生一起打人案件，一名母親和阿伯起衝突，憤而將阿伯頭上的帽子打掉，一旁的男童則不斷大哭大鬧，甚至還朝阿伯扔玩具和砂石。經轄區警方了解，雙方疑似為了遊憩器材的使用時間產生糾紛。

有目擊民眾拍下在土城運動中心附近遊戲場的衝突經過，引起廣大網友回應。影片中，男童邊哭邊鬧地將玩具、砂石扔在阿伯身上，並怒吼「當我是死了嗎？」期間，男童還想拿水瓶丟阿伯，但被周遭路人阻止，因此怒將水瓶往天空扔，差點砸到坐在附近的另一位阿伯。此外，在一旁的母親則挑釁嗆聲「怎樣」，並憤怒地將阿伯頭上的帽子打掉。

有不少網友指出該對母子的不良行為已是慣犯，「聽說每次都是那個小孩先推人或打人，然後媽媽會出來嗆人了」、「這對母子已很多次攻擊別人，大家小心」，甚至還有民眾透露，自己曾制止男童朝其他小朋友吐口水，卻反被對方母親拿鞋K頭。

在旁目睹母子倆脫序行為的路人趕緊報案，並拍下影片做證。不過，轄區警方趕抵現場時，阿伯已帶著自家小孩離開，而動手的母子倆則稱並未與人吵架。經過警方初步了解，推測雙方是因遊憩器材的使用時間產生糾紛，警方也透過民眾拍攝的影片找到阿伯，阿伯則稱不願意提出告訴。

土城分局針對此攻擊事件表示，已請轄區派出所增設巡邏箱，並通報當地警察局婦幼隊、警備隊及交通分隊等加強巡邏。此外，分局也已通報社會局，今（21）日會與衛生局人員前往訪視案主。

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