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獨／與李正皓無關！新竹市府證實有內鬼 外洩公文真相曝光

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「假女兒」討錢買名牌 富爸爸匯432萬當生日禮物險遭詐

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹一名老翁上月接到「女兒」來電討錢想購買名牌、手表，愛女心切的老翁不疑有他，立即到銀行準備匯款432萬元，還打算將這筆錢當作女兒的生日禮物，幸好機警的行員發現有異，且該帳戶也並非老翁女兒所開設，立即報警。警方到場後，立即戳破「假女兒」騙局，成功讓老翁打消匯款的念頭。

竹北警分局上月接獲銀行通報，指出有一名老翁欲匯款432萬鉅款。警方獲報後到場了解，老翁表示，他接到女兒來電，想購買名牌和手錶，需要432萬元，由於女兒生日快到了，老翁心想剛好可以當送女兒生日禮物，且只要女兒喜歡，便不多求證。

不過經警方和行員查證，發現老翁欲匯款帳戶，並非老翁女兒本人開設，質疑有詐，並告知老翁應親自向女兒確認，在警方勸說下，老翁這才意識到可能掉進詐騙陷阱，立即打消匯款念頭。

數日後警方再次接到銀行通報，表示有一名老翁欲提領312萬元投資股票，沒想到警方到場發現，又是同一位老翁。老翁這次在臉書看到投資廣告訊息，隨即加入LINE投資群組，並下載名為「聚祥」的APP。詐騙集團表示，只要老翁在軟體上投資，就可獲利1500萬元，但是需先繳納312萬元才可出金。

警方再次勸說和分析詐騙案例，老翁這才意識到又遭詐騙，於是打消匯款念頭。警方也呼籲，切勿輕信不明來電，特別是網路上資訊，任何涉及投資交易，都應該保持警覺，務必充分確認和瞭解，避免受到詐騙集團蒙騙。

老翁上月接到「女兒」來電討錢想購買名牌、手錶，愛女心切的老翁不疑有他，立即到銀行準備匯款432萬元，幸好警方及時攔阻。圖／警方提供
老翁上月接到「女兒」來電討錢想購買名牌、手錶，愛女心切的老翁不疑有他，立即到銀行準備匯款432萬元，幸好警方及時攔阻。圖／警方提供

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