快訊

獨／與李正皓無關！新竹市府證實有內鬼 外洩公文真相曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

車流回堵3公里！國二大湳路段火燒車 小客車不明原因自燃、濃煙漫天

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

國道二號東向15.4公里處大湳路段，今下午5點多發生一起火燒車事故，一輛小客車因不明原因發生自燃，所幸駕駛及時停靠路肩逃生，未傳出人員傷亡，現場濃煙造成車流回堵約3公里，並影響主線車道車流，請用路人注意駕駛安全。

國道警方說明，勤務指揮中心今下午5點11分接獲通報，國道二號東向15.4公里大湳路段，有一輛小客車起火燃燒，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119派消防車，警消迅速抵達現場，火勢燃燒引擎室及車內前座，立即封閉外側車道及路肩灑水滅火。

經查26歲陳姓男子駕駛小客車，行經該路段發現車輛有異狀，趕緊停靠路肩，車輛隨後起火燃燒，所幸陳男及時發現將車停下逃生，沒有人員被波及，火勢於下午5點25分撲滅。現場濃煙造成車流回堵約3公里，並影響主線車道車流，已通報交控中心於CMS提醒用路人注意行車安全，詳細的起火原因仍待進一步鑑識。

該輛小客車因不明原因發生自燃，所幸無人受傷。記者周嘉茹／翻攝
該輛小客車因不明原因發生自燃，所幸無人受傷。記者周嘉茹／翻攝
國道二號東向15.3公里處今下午發生火燒車事故，現場濃煙漫天。記者周嘉茹／翻攝
國道二號東向15.3公里處今下午發生火燒車事故，現場濃煙漫天。記者周嘉茹／翻攝
消防人員灑水灌救，火勢於下午5點25分撲滅。記者周嘉茹／翻攝
消防人員灑水灌救，火勢於下午5點25分撲滅。記者周嘉茹／翻攝

車道 國道 火燒車

延伸閱讀

周日例假車潮遇上火燒車 國3北上香山路段狂塞7公里

影／冒灰白色濃煙…新莊公寓火警「樓梯間救出2人」 1男燒傷、1女昏迷送醫

台南六甲平房堆放紙箱起火 火勢猛烈濃煙猛竄

影／國1民雄交流道驚傳火燒車！小貨車陷火海 濃黑煙籠罩車道

相關新聞

車流回堵3公里！國二大湳路段火燒車 小客車不明原因自燃、濃煙漫天

國道二號東向15.4公里處大湳路段，今下午5點多發生一起火燒車事故，一輛小客車因不明原因發生自燃，所幸駕駛及時停靠路肩逃...

土城一遊戲場爆發肢體衝突！母子丟物扔砂砸人 網指「已是慣犯」

新北市土城運動中心附近的兒童遊戲場於昨（20）日發生一起打人案件，一名母親和阿伯起衝突，憤而將阿伯頭上的帽子打掉，一旁的男童則不斷大哭大鬧，甚至還朝阿伯扔玩具和砂石。經轄區警方了解，雙方疑似為了遊憩器材的使用時間產生糾紛。

有夠巧！警分局長到場頒「阻詐感謝狀」 順手阻詐104.3萬

台中市警局烏日分局上個月經金融機構通報，聯手阻詐金額逾369萬元，烏日警分局長尤啓南前天到龍井郵局頒贈阻詐有功獎狀時，剛...

影／冒火搶救月餅！貨車國道突起火 後車駕駛熱心提醒急停路肩

國道一號泰安段今天下午發生火燒車意外，一輛貨車後方起火，駕駛不知情，後方車輛駕駛熱心提醒對方，小貨車駕駛急停路肩檢查並將...

越南女偷渡來台打工 因騎車違規遭中市警查獲…詢問後將遣送

越南籍陳姓女子去年6月間利用到中國旅遊機會，持假證件搭郵輪轉搭小船偷渡來台打工，她日前在台中市東區騎機車違規遭警方攔下開...

疑誤踩油門追撞前車 國一楠梓交流道5車連環撞…興楠路出口匝道一度封閉

國道一號南向356.2公里處（楠梓交流道）興楠路出口匝道，今天下午3時4分許，發生五車連環撞事故，其中35歲崔姓男子駕駛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦