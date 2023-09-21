車流回堵3公里！國二大湳路段火燒車 小客車不明原因自燃、濃煙漫天

國道二號東向15.4公里處大湳路段，今下午5點多發生一起火燒車事故，一輛小客車因不明原因發生自燃，所幸駕駛及時停靠路肩逃生，未傳出人員傷亡，現場濃煙造成車流回堵約3公里，並影響主線車道車流，請用路人注意駕駛安全。

國道警方說明，勤務指揮中心今下午5點11分接獲通報，國道二號東向15.4公里大湳路段，有一輛小客車起火燃燒，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119派消防車，警消迅速抵達現場，火勢燃燒引擎室及車內前座，立即封閉外側車道及路肩灑水滅火。

經查26歲陳姓男子駕駛小客車，行經該路段發現車輛有異狀，趕緊停靠路肩，車輛隨後起火燃燒，所幸陳男及時發現將車停下逃生，沒有人員被波及，火勢於下午5點25分撲滅。現場濃煙造成車流回堵約3公里，並影響主線車道車流，已通報交控中心於CMS提醒用路人注意行車安全，詳細的起火原因仍待進一步鑑識。