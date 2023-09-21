快訊

獨／與李正皓無關！新竹市府證實有內鬼 外洩公文真相曝光

越南女偷渡來台打工 因騎車違規遭中市警查獲…詢問後將遣送

中央社／ 台中21日電

越南籍陳姓女子去年6月間利用到中國旅遊機會，持假證件搭郵輪轉搭小船偷渡來台打工，她日前在台中市東區騎機車違規遭警方攔下開單，進而查出偷渡，詢問後被依法送辦、遣送。

台中市政府警察局交通警察大隊今天表示，第一中隊警員許顯榮及陳尚揚9月1日上午進行交通巡邏時，行經東區大智北街與八德街口發見1輛違規逆向行駛的機車，便將騎乘機車的女子攔下。

女騎士遭員警盤查時神情緊張，並說未帶證件但可以提供居留證號給警方查驗，女子見員警專注查對年籍資料時趁隙逃跑，警方見狀立即追緝約50公尺後將她攔下，在員警追問下，她才坦承自越南非法來台打工，因擔心遭遣送回國才逃跑。

警方查出，越南籍52歲陳姓女子8年前曾在台灣中部工作，直到逾期居留遭警方查獲並遣送回越南，她在家鄉透過非法仲介得知，從越南要到台灣工作，可先申請觀光簽證到中國，再從中國沿海偷渡來台，費用約需新台幣15至20萬元，且來台因打黑工可不受勞基法限制。

陳女先向越南親戚借款新台幣15萬元付給偷渡集團，於民國111年6月間利用前往中國旅遊機會，以持假證件方式順利搭上觀光郵輪，並趁郵輪停泊在台灣附近公海再轉搭乘偷渡用的接駁小船，深夜在台灣北部某處小漁港偷渡上岸。

陳女向警方表示，她偷渡到台灣後，透過偷渡集團在台接應人員，將她載至中部後下車，接著以手機聯繫到越南同鄉友人借住宿舍，再透過同鄉介紹工作賺錢。

陳女說，她來台灣打工約1年多時間，原本想存夠積蓄才返回越南，沒想到因交通違規遭查獲偷渡。

警詢後，全案依違反入出國及移民法把陳女移送台中地檢署偵辦，後續將依法遣送回國。

越南籍陳姓女子（右）在2022年6月間偷渡來台工作，日前在台中市東區騎機車違規被員警攔下開單，進而查出她非法來台，警方後續將依法把陳女遣送回國。圖／翻攝照片（中央社）
越南籍陳姓女子（右）在2022年6月間偷渡來台工作，日前在台中市東區騎機車違規被員警攔下開單，進而查出她非法來台，警方後續將依法把陳女遣送回國。圖／翻攝照片（中央社）

偷渡 越南 郵輪 打工

延伸閱讀

影／越南女高雄開車臨停路中央 等紅燈不勝酒力竟睡著

見同鄉買iPhone開箱炫耀 越南男來台打黑工首日就被逮

中、美競逐越南 越南左右為難

越南工廠景氣低迷 「中國加一」效果有限 指望美國來救

相關新聞

車流回堵3公里！國二大湳路段火燒車 小客車不明原因自燃、濃煙漫天

國道二號東向15.4公里處大湳路段，今下午5點多發生一起火燒車事故，一輛小客車因不明原因發生自燃，所幸駕駛及時停靠路肩逃...

土城一遊戲場爆發肢體衝突！母子丟物扔砂砸人 網指「已是慣犯」

新北市土城運動中心附近的兒童遊戲場於昨（20）日發生一起打人案件，一名母親和阿伯起衝突，憤而將阿伯頭上的帽子打掉，一旁的男童則不斷大哭大鬧，甚至還朝阿伯扔玩具和砂石。經轄區警方了解，雙方疑似為了遊憩器材的使用時間產生糾紛。

有夠巧！警分局長到場頒「阻詐感謝狀」 順手阻詐104.3萬

台中市警局烏日分局上個月經金融機構通報，聯手阻詐金額逾369萬元，烏日警分局長尤啓南前天到龍井郵局頒贈阻詐有功獎狀時，剛...

影／冒火搶救月餅！貨車國道突起火 後車駕駛熱心提醒急停路肩

國道一號泰安段今天下午發生火燒車意外，一輛貨車後方起火，駕駛不知情，後方車輛駕駛熱心提醒對方，小貨車駕駛急停路肩檢查並將...

越南女偷渡來台打工 因騎車違規遭中市警查獲…詢問後將遣送

越南籍陳姓女子去年6月間利用到中國旅遊機會，持假證件搭郵輪轉搭小船偷渡來台打工，她日前在台中市東區騎機車違規遭警方攔下開...

疑誤踩油門追撞前車 國一楠梓交流道5車連環撞…興楠路出口匝道一度封閉

國道一號南向356.2公里處（楠梓交流道）興楠路出口匝道，今天下午3時4分許，發生五車連環撞事故，其中35歲崔姓男子駕駛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦