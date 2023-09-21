越南女偷渡來台打工 因騎車違規遭中市警查獲…詢問後將遣送

越南籍陳姓女子去年6月間利用到中國旅遊機會，持假證件搭郵輪轉搭小船偷渡來台打工，她日前在台中市東區騎機車違規遭警方攔下開單，進而查出偷渡，詢問後被依法送辦、遣送。

台中市政府警察局交通警察大隊今天表示，第一中隊警員許顯榮及陳尚揚9月1日上午進行交通巡邏時，行經東區大智北街與八德街口發見1輛違規逆向行駛的機車，便將騎乘機車的女子攔下。

女騎士遭員警盤查時神情緊張，並說未帶證件但可以提供居留證號給警方查驗，女子見員警專注查對年籍資料時趁隙逃跑，警方見狀立即追緝約50公尺後將她攔下，在員警追問下，她才坦承自越南非法來台打工，因擔心遭遣送回國才逃跑。

警方查出，越南籍52歲陳姓女子8年前曾在台灣中部工作，直到逾期居留遭警方查獲並遣送回越南，她在家鄉透過非法仲介得知，從越南要到台灣工作，可先申請觀光簽證到中國，再從中國沿海偷渡來台，費用約需新台幣15至20萬元，且來台因打黑工可不受勞基法限制。

陳女先向越南親戚借款新台幣15萬元付給偷渡集團，於民國111年6月間利用前往中國旅遊機會，以持假證件方式順利搭上觀光郵輪，並趁郵輪停泊在台灣附近公海再轉搭乘偷渡用的接駁小船，深夜在台灣北部某處小漁港偷渡上岸。

陳女向警方表示，她偷渡到台灣後，透過偷渡集團在台接應人員，將她載至中部後下車，接著以手機聯繫到越南同鄉友人借住宿舍，再透過同鄉介紹工作賺錢。

陳女說，她來台灣打工約1年多時間，原本想存夠積蓄才返回越南，沒想到因交通違規遭查獲偷渡。

警詢後，全案依違反入出國及移民法把陳女移送台中地檢署偵辦，後續將依法遣送回國。