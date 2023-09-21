第一線壓力大…桃療替警壓力檢測 若出現4症狀快就醫

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

第一線警察日夜為民眾排憂解難，常接觸到負面情緒累積龐大壓力，容易導致身心靈不良影響。桃園市警局桃園分局今與衛生福利部桃園療養院辦理緊急護送宣導與心理調適工作坊，現場替員警進行壓力檢測，並教導簡易的舒壓方法，讓員警能適時釋放壓力。

桃園警分局為讓員警們了解自身壓力影響，今特別邀請桃園療養院社區精神科主任田心喬，在每月一次的聯合勤教進行專業講座，替員警說明精神壓力對於身心的影響及紓解之道，過程中透過專業儀器檢測，觀察受測者是否有壓力產生焦慮等傾向，並經由自我省思尋找壓力源頭，適時紓解釋放壓力，回復心靈及情緒的穩定和諧。

過程中進行測試的員警表示，平常工作壓力大，加上測試當下正值上班時間，整體的指數有點高，會聽從建議多找管道放鬆身心靈。員警認為，此項檢測對警察工作相當需要，因為第一線面對處理事情壓力較大，事後該如何釋放壓力，卻比較少人重視，因此定期檢測是好事，可以看看自己的壓力，檢查身心靈是否有問題。

田心喬指出，前幾年疫情期間因居家隔離等因素，導致身心科看診人數增加，但疫情結束後看診的人數卻沒有趨緩，包括工作環境改變、失業或家庭環境變化，因此疫情的衝擊對大眾的身心靈衝擊很大，近年不僅青少年看診比例高、中老年失智症族群也越來越多。

田心喬再說，警察的壓力非常大，每個人對自己緊張焦慮的感受不同，因此今透過專業的自律神經檢測，用專業數據讓員警了解身心靈。其中員警的問題大多在職場壓力，平時較難放鬆，因此交感神經較多，民眾若突然出現頭痛、失眠、肩頸酸痛或腸胃不舒服等症狀，可能代表自律神經開始失調，此時就應該盡快了解自己的身心狀態，尋求專業諮詢。

員警現場進行壓力檢測。記者周嘉茹／翻攝
員警現場進行壓力檢測。記者周嘉茹／翻攝
透過專業儀器檢測，可觀察受測者是否有壓力產生焦慮等傾向。記者周嘉茹／翻攝
透過專業儀器檢測，可觀察受測者是否有壓力產生焦慮等傾向。記者周嘉茹／翻攝
第一線警察壓力大，桃園警分局今與衛福部桃園療養院辦理緊急護送宣導與心理調適工作坊，教導簡易的舒壓方法。記者周嘉茹／翻攝
第一線警察壓力大，桃園警分局今與衛福部桃園療養院辦理緊急護送宣導與心理調適工作坊，教導簡易的舒壓方法。記者周嘉茹／翻攝

桃園 疫情 警察 情緒

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