影／騙稱節稅可轉賣詐上億元！檢警破獲靈骨塔詐團 聲押11人獲准

新北地檢署檢察官黃筱文指揮新北市中和警方查獲以郭姓女子為首的靈骨塔詐騙集團，郭女等人以仲介靈骨塔買賣手法行騙，扮演假仲介、假買家身分，以買家要求加購靈骨塔周邊商品才要一併購買塔位為由，詐騙60多位受害人，檢警日前分兩批拘提郭女等17人到案，查扣現金1億3463萬元、金塊、外幣及不動產15筆及保時捷休旅車等共9輛，檢方訊後依違反洗錢防制法、加重詐欺取財、組織犯罪防制條例等罪嫌，向新北地院聲請羈押郭女等11人獲准，另5名詐團業務以10萬元至100萬元不等金額交保，一人飭回。

據了解，自稱協理的郭女（52歲）在台北市德惠街成立一間空殻公司，透過管道取得曾經投資購買大量靈骨塔位等殯葬商品民眾名單後，由集團成員佯裝仲介殯葬商品買賣業務人員，撥打電話聯絡被害人，利用被害人已經耗費大筆金額取得大量殯葬商品而急需轉售心態，向被害人佯稱有買家要購買被害人持有的殯葬商品，但要求需搭配購買骨灰罐、內膽、鑑定書、產地證明、委任會計師節稅、補運費、繳交保險費等名目，買家才願意整組購買云云，再由集團成員分飾多角假扮買家及業務與被害人碰面，並告知除可節稅外並得再轉賣牟利，要求被害人給付款項以便包裹出售方式，先後詐騙60多名被害人。

新北地檢署檢察官黃筱文本月13日、19日指揮中和偵查隊搜索郭女等人位於台北市的空殻公司及新北市三重區、蘆洲區、五股區等22個處所，在郭女住處查扣現金1億3463萬元、一台兩5塊 一盎司13塊共重900公克，價值約176萬元金塊、外幣及不動產15筆及保時捷休旅車及賓士車等汽車共9輛，手機、電腦、教戰守則等證物，並拘提郭姓女子等17人到案。

新北檢方訊問後向法院聲請押禁見郭女等11人獲准，擔任業務的柯女等5人，分別以100萬元、70萬元、50萬元至10萬元不等金額交保，一人飭回。檢方表示，這起靈骨塔詐欺單一被害人被詐金額動輒數十萬元甚至數千萬元，造成受害人財產巨大損失，強調詐騙手法不斷變異，民眾對於各種投資話術，都須謹慎小心查證，檢方同時指揮警方嚴辦各類詐騙案件，並積極追查犯罪所得，以保障人民財產安全，維護金融秩序及社會安定。