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至少挨罰6萬！誤賣浸老鼠藥「毒地瓜」 北市衛生局將約談蔬果行

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至少挨罰6萬！誤賣浸老鼠藥「毒地瓜」 北市衛生局將約談蔬果行

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

北市一家蔬果行昨天不慎賣出浸泡老鼠藥的地瓜，所幸晚間已找到人也返還「毒地瓜」，蔬果行老闆對此發文致歉，深知這次事件嚴重性，對於顧客健康和安全負有不可推卸的責任，未來一定會確保飲食安全。北市衛生局今表示，誤賣有毒產品已違法，將約談業者，如屬實會依違反食品安全衛生法開罰6萬元至2億元罰鍰。

郭姓老闆還原始末，昨傍晚傍晚交班時，員工不慎將一包被浸泡在毒藥中的地瓜放到了銷售台上，這導致了一位顧客購買這包有害品，當事後店員察覺，她立刻報警並通知了相關社團、里長，非常幸運的是，成功追回了那唯一一包的毒地瓜。

北市衛生局食品藥物科長陳怡婷表示，此事為重要食安事件，今早已派員前往現場、釐清發生原因，也輔導業者正確使用環境用藥，如需調配使用相關化學式試劑，應與食品有所區隔、以明顯方式告知警示，避免不知情人士誤用。

陳怡婷說，現場已要求業者限期改善，屆期若未改善，將依違反食安法第8條規定，開罰6萬元至2億元；誤賣有毒產品違反食安法第15條規定，衛生局將約談業者，如誤賣確認屬實，將依法開罰6萬元至2億元罰鍰。

北市一家蔬果行昨天不慎賣出浸泡老鼠藥的地瓜，所幸晚間已找到人也返還「毒地瓜」，此為示意圖。本報系資料照。
北市一家蔬果行昨天不慎賣出浸泡老鼠藥的地瓜，所幸晚間已找到人也返還「毒地瓜」，此為示意圖。本報系資料照。

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衛生局 食安 北市 老鼠藥

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