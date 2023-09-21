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車牌怪怪的？新竹男竟持A4紙「自印車牌」 騎車竹北趴趴走

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣一名男子騎乘機車行經竹北市光明六路東一段時，被後方民眾拍下車牌「怪怪的」。仔細一看，機車車牌竟是用A4紙「印」上去的，車牌號碼也是ZZZ-5678，令人傻眼。警方也提醒，使用偽造牌照最高可罰1萬8百元之外，還涉嫌行使變造特種文書罪，呼籲民眾勿以身試法。

有網友在臉書社團「竹北人有事嗎」貼出3張照片，畫面只見一名機車騎士正在樹蔭下停等紅燈，不過有網友發現，男子的車牌竟是「印」上去的，不少網友見狀紛紛留言：「這麼扯5678」、「好方方正正的車牌」、「比轎車還大張」，還有民眾指出：「傍晚在工業區有看到」。

警方表示，根據道路交通管理處罰條例第12條，若汽機車使用偽造、變造或矇領的牌照，可處3千6百元以上、1萬8百元以下罰鍰。

警方也提醒，發現有偽、變造車牌或發現車輛號牌有塗汙、遮蔽、折曲等情事，導致無法辨識車牌時，警方除將移送監理機關逕行舉發，並請其辦理臨時驗車之外，將再以涉嫌「行使變造特種文書罪」移送法辦，藉以嚇阻此等行為。

新竹縣一名男子騎乘機車行經竹北市光明六路東一段時，被後方民眾拍下車牌「怪怪的」。圖／翻攝自竹北人有事嗎
新竹縣一名男子騎乘機車行經竹北市光明六路東一段時，被後方民眾拍下車牌「怪怪的」。圖／翻攝自竹北人有事嗎
仔細一看，機車車牌竟是用A4紙「印」上去的，車牌號碼也是ZZZ-5678，令人傻眼。圖／翻攝自竹北人有事嗎
仔細一看，機車車牌竟是用A4紙「印」上去的，車牌號碼也是ZZZ-5678，令人傻眼。圖／翻攝自竹北人有事嗎

新竹 機車騎士

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