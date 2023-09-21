臉書大剌剌貼「美女荷官」等賭博訊息 新莊警循線逮11人究辦

張姓男子透過臉書社群張貼賭博訊息，日前新莊警方網巡發現派員蒐證3天，於昨天凌晨持搜索票前往其新北市新莊區租處，當場查扣賭資、賭具，逮捕負責人張男及賭客在內11人一併帶回偵辦，警詢後依賭博罪嫌移送張等2人，另9名賭客則依法裁罰。

據了解，張姓男子（24歲）自稱從事服務業，為多賺一點竟動起歪腦筋開設賭場。2個月前張男先以每月3萬元代價，租下新北市新莊區福前街一社區大樓一房，隨後透過臉書社群《德州樸克同好會》以「每晚8點、Home game20／40」、「起抓3000均碼1萬」、「美女荷官」張貼賭博訊息，果然吸引不少民眾上門聚賭。

日前新莊警方網路巡邏發現，派員前往埋伏蒐證，昨天凌晨1時許，警方見時機成熟持搜索票入內搜索，當場查扣抽頭金（籌碼）4880元、賭資2萬9600元、賭資（籌碼）12萬7 820 元、荷官小費（籌碼）1040 元、賭具、備用籌碼價值 311,985元等證物。

現場逮捕負責人張男（24歲）、荷官張女（23歲）、賭客張男（31歲）、黃男（25歲）、林男（25歲）、張男（38歲）、洪男（29歲）、胡男（29歲）、許男（31歲）、程男（39歲）、林男（22歲）等11人，一併帶回偵辦。

偵詢時張男辯稱，是偶爾揪人打牌，警詢後依賭博罪嫌將張男、張女移送法辦，另賭客9人則依社會秩序維護法第84條裁罰。