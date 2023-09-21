快訊

至少挨罰6萬！誤賣浸老鼠藥「毒地瓜」 北市衛生局將約談蔬果行

任寡婦樓環評委員被指未利益迴避 解鴻年5點回應了

北榮9月26日上午開放新冠XBB疫苗網路預約接種 27日開打

臉書大剌剌貼「美女荷官」等賭博訊息 新莊警循線逮11人究辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

張姓男子透過臉書社群張貼賭博訊息，日前新莊警方網巡發現派員蒐證3天，於昨天凌晨持搜索票前往其新北市新莊區租處，當場查扣賭資、賭具，逮捕負責人張男及賭客在內11人一併帶回偵辦，警詢後依賭博罪嫌移送張等2人，另9名賭客則依法裁罰。

據了解，張姓男子（24歲）自稱從事服務業，為多賺一點竟動起歪腦筋開設賭場。2個月前張男先以每月3萬元代價，租下新北市新莊區福前街一社區大樓一房，隨後透過臉書社群《德州樸克同好會》以「每晚8點、Home game20／40」、「起抓3000均碼1萬」、「美女荷官」張貼賭博訊息，果然吸引不少民眾上門聚賭。

日前新莊警方網路巡邏發現，派員前往埋伏蒐證，昨天凌晨1時許，警方見時機成熟持搜索票入內搜索，當場查扣抽頭金（籌碼）4880元、賭資2萬9600元、賭資（籌碼）12萬7 820 元、荷官小費（籌碼）1040 元、賭具、備用籌碼價值 311,985元等證物。

現場逮捕負責人張男（24歲）、荷官張女（23歲）、賭客張男（31歲）、黃男（25歲）、林男（25歲）、張男（38歲）、洪男（29歲）、胡男（29歲）、許男（31歲）、程男（39歲）、林男（22歲）等11人，一併帶回偵辦。

偵詢時張男辯稱，是偶爾揪人打牌，警詢後依賭博罪嫌將張男、張女移送法辦，另賭客9人則依社會秩序維護法第84條裁罰。

張男在新北市新莊區一棟社區大樓經營撲克賭場，警方循線逮捕負責人在內共11人究辦。記者曾伯愷／翻攝
張男在新北市新莊區一棟社區大樓經營撲克賭場，警方循線逮捕負責人在內共11人究辦。記者曾伯愷／翻攝
張男透過臉書散布賭博訊息，警方循線逮捕負責人在內共11人究辦。記者曾伯愷／翻攝
張男透過臉書散布賭博訊息，警方循線逮捕負責人在內共11人究辦。記者曾伯愷／翻攝
張男在新北市新莊區一棟社區大樓經營撲克賭場，警方循線逮捕負責人在內共11人究辦。記者曾伯愷／翻攝
張男在新北市新莊區一棟社區大樓經營撲克賭場，警方循線逮捕負責人在內共11人究辦。記者曾伯愷／翻攝

賭博 社群 賭場 新北

延伸閱讀

新莊女兒牆水泥塊剝落砸中賓士車 屋主這下慘了

天九牌賭場流竄北市中山區 30人通宵賭博拚輸贏全遭法辦

賴柯侯郭賠率全都露 刑事局破首件總統賭盤「只有1人開讓票」

影／ 幫派插旗基隆 涉販毒及賭博、據點高掛「說到做到」匾額

相關新聞

車牌怪怪的？新竹男竟持A4紙「自印車牌」 騎車竹北趴趴走

新竹縣一名男子騎乘機車行經竹北市光明六路東一段時，被後方民眾拍下車牌「怪怪的」。仔細一看，機車車牌竟是用A4紙「印」上去...

影／豐原中正路停車場4車被砸破車窗 警鎖定嫌犯追查

依規定車停在車格內卻被砸車，台中市豐原區中正路一處停車場內，今天有4輛轎車被砸破車窗，車主發現報案，警方追查中，初步已鎖...

蔬果行誤賣「毒地瓜」 北市衛生局將約談恐罰至少6萬元

北市一家蔬果行昨天不慎賣出浸泡老鼠藥的地瓜，所幸晚間已找到人也返還「毒地瓜」，蔬果行老闆對此發文致歉，深知這次事件嚴重性...

影／鋼條散落車道…台76八卦山隧道內小貨車翻覆 駕駛茫然：就這樣子

台76漢寶草屯線八卦山隧道今天中午發生小貨車翻車事故，26歲男子自行打開車門脫困，坐在人行道待救，消防人員趕到檢查他意識...

臉書大剌剌貼「美女荷官」等賭博訊息 新莊警循線逮11人究辦

張姓男子透過臉書社群張貼賭博訊息，日前新莊警方網巡發現派員蒐證3天，於昨天凌晨持搜索票前往其新北市新莊區租處，當場查扣賭...

彰化八旬翁不信被詐騙 員警急中生智保住300萬元

彰化縣八旬王姓男子日前接到愛孫來電，聲稱急需300萬元，王男立刻和妻子前往埔鹽鄉農會提款，警方接獲疑似民眾遭詐的報案趕到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦