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影／民團呼籲犯保2.0再進化 擴大服務能量

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導

新修正的犯罪被害人權益保障法今年7月1日正式實施後，民間監督犯罪被害人權益保障聯盟肯定新法精神，但也呼籲法務部及警察機關建立第一時間通報機制與提供保護資源，並依新法啟動廣納人才的組織改選作業，以及建請犯保總會建置服務流程及教育訓練來提升服務品質。

民間犯罪被害人權益保障聯盟召集人林永頌表示，向警方報案到地檢署偵辦一定有時間落差，為了在第一時間協助被害人及其家屬，應該建立第一時間通報機制與提供保護資源，而且過去犯保協會因人力不足也讓服務受限，法務部應攜手民間力量補足人力缺口與擴大服務能量，在心理或社工的專業服務都能帶入，犯保總會也應積極建立有效方法，並督導各分會落實，以使全國被害者與家屬都能受到較高品質的服務及關懷。

民間犯罪被害人權益保障聯盟召集人林永頌（中）等民團代表今天舉行記者會，呼籲法務部積極攜手民間力量建立讓人民有感的司法。記者潘俊宏／攝影
民間犯罪被害人權益保障聯盟召集人林永頌（中）等民團代表今天舉行記者會，呼籲法務部積極攜手民間力量建立讓人民有感的司法。記者潘俊宏／攝影
民間犯罪被害人權益保障聯盟召集人林永頌（右三）等民團代表今天舉行記者會，呼籲法務部積極攜手民間力量建立讓人民有感的司法。記者潘俊宏／攝影
民間犯罪被害人權益保障聯盟召集人林永頌（右三）等民團代表今天舉行記者會，呼籲法務部積極攜手民間力量建立讓人民有感的司法。記者潘俊宏／攝影

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