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彰化八旬翁不信被詐騙 員警急中生智保住300萬元

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣八旬王姓男子日前接到愛孫來電，聲稱急需300萬元，王男立刻和妻子前往埔鹽鄉農會提款，警方接獲疑似民眾遭詐的報案趕到農會信用部，即使愛孫回電說從沒打電話向阿公要錢，王男也不相信被騙，員警急中生智建議領出300萬元親手交給愛孫，成功阻詐保住王男一生血汗錢。

溪湖警分局今天指出，84歲王男和妻子昨（20日）到埔鹽鄉農會提領300萬元，林姓行員認為王男僅憑一通電話就要匯款，疑遭詐騙，一面閒聊拖延時間，一面暗中報警。線上巡邏的員警陳正隆和張恆嘉趕到，研判是詐騙老梗「猜猜我是誰」，王男疼孫心切，堅持是愛孫來電，眾人勸他先回家跟兒子商量也不遲。

員警通知王男的兒子回家勸說，王男還是不信被騙，就算愛孫接到老爸電話向阿公說明「我根本沒急用，現在不缺錢，沒打電話跟你要錢。」王男仍堅稱接到愛孫電話說急需用錢，固執程度讓眾人搖頭，員警靈機一動，建議王男夫婦由兒子開車載到埔鹽鄉農會信用部領出300萬元，兒子親手轉交給王男的愛孫，其實代為保管，總算阻止王男被詐騙。

溪湖警分局表示，「猜猜我是誰」是常見的詐騙手法，詐騙集團隨機撥打電話，使用變聲軟體講話，要接電話民眾猜猜自己是誰，順著民眾猜測的談話內容謊稱已更換電話號碼又急需用錢。民眾若接電這類電話，應用親友的舊電話號碼回撥查證，或撥打110或165反詐騙專線向警方查證。

彰化縣84歲王姓男子到埔鹽鄉農會信用部要提領300萬元交給「孫子」。圖／民眾提供
彰化縣84歲王姓男子到埔鹽鄉農會信用部要提領300萬元交給「孫子」。圖／民眾提供

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