苗栗老婦騎機車在雙黃線車道迴轉 慘遭後方轎車撞飛身亡

苗栗縣後龍鎮龍山路今天中午12點多發生一起交通事故，員警趕緊到場處理，發現為1輛轎車與機車碰撞，現場肇事原因疑機車於該雙黃線路段上迴轉，而遭後方灰色轎車撞擊。

騎機車的78歲康姓老婦人當場被撞飛，雙腳嚴重骨折變形，經救護人員實施CPR急救，由後龍91後送苗栗醫院，但到院前已無呼吸心跳，最後仍搶救無效宣告死亡。