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苗栗老婦騎機車在雙黃線車道迴轉 慘遭後方轎車撞飛身亡

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣後龍鎮龍山路今天中午12點多發生一起交通事故，員警趕緊到場處理，發現為1輛轎車與機車碰撞，現場肇事原因疑機車於該雙黃線路段上迴轉，而遭後方灰色轎車撞擊。

騎機車的78歲康姓老婦人當場被撞飛，雙腳嚴重骨折變形，經救護人員實施CPR急救，由後龍91後送苗栗醫院，但到院前已無呼吸心跳，最後仍搶救無效宣告死亡。

處理員警確保現場人車通行安全，並盡速協助製作紀錄，經檢測雙方皆無酒駕情事，確切肇事原因及責任歸屬還有待調查釐清。警方表示，車輛行駛時，應隨時注意前方，並依據標誌標線行駛，以避免突發狀況，防止事故發生，保障你我行車安全。

警方初步調查，現場肇事原因疑因騎機車老婦人於雙黃線路段上迴轉，後方灰色轎車未注意而發生撞擊。圖／警方提供
警方初步調查，現場肇事原因疑因騎機車老婦人於雙黃線路段上迴轉，後方灰色轎車未注意而發生撞擊。圖／警方提供

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