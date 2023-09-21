急掏83萬與美女「交關」教戰手冊記不得 翁心碎知真相
高雄72歲張姓老翁於9月上旬透過交友軟體結識一名面貌姣好的女子，兩人相談甚歡成了忘年之交，該女提議張翁購買可增值的茶磚，張不疑有他，一口氣購買20塊茶磚，市值83萬元，由於，張翁臨櫃匯款時講不出真實用途，行員協助報案，這才讓張翁認清事實，心碎刪除美女網友。
鼓山分局指出，美女網友「Luice」介紹閨蜜「蘭蘭」所販賣投資的普洱茶磚，每塊價值1300美元，張翁為了「交關」捧場，二話不說答應購買，一買20塊。
不過，當張翁前往銀行臨櫃匯款時，先是謊稱要匯款支付材料貨款，但行員一查，發現該帳戶近期卻有大量異常交易，再次詢問張翁時，張翁一時答不出話來，才露了餡。
經行員報案，警方到場徵得張翁同意，查看張翁、「Luice」、「蘭蘭」的三方聯繫通話，發現「蘭蘭」竟指導張翁匯款時要說「材料貨款」，而不是投資購買茶磚，根本不合常理，倒像是詐團常用的伎倆。
由於，張翁想匯入的帳戶這幾天才出現異常大量金流進出，行員與員警告誡他帳戶極可能只是轉手金流的人頭帳戶。當張翁靜下心來思考，才發覺行員與員警的說明才是事實，決定不再匯款，當場忍痛刪除好友名單內的2名美女網友。
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