搶無線頻道起爭執 高雄大車司機相約「釘孤支」 2人都掛彩
大型車司機常利用車裝無線通訊路況，或者藉以聊天消除開長途開車瞌蟲，但是，高雄發生2名司機卻為了搶頻道插話動怒，停車「釘孤支」單挑，在路邊大打出手，結果2人都掛彩，互告傷害要上法院，也被警方依違反社會秩序維護法函送裁罰。
據了解，曳引車司機黃姓男子（64歲）與孫姓男子（49歲），9月15日上午9時許送貨途中，黃與另1名司機透過無線電頻道聊天，孫突搶頻道插話，黃要求先讓他優先發話，孫在頻道上大罵黃，雙方起爭執，便相約在高雄市小港區漁港路停車「釘孤支」單挑，言明結果各自負責不報警、不提告。
2人抵達約定地點，下車大打出手，孫不敵黃男，不甘受辱當場報警。警方到場迅速將兩人拉開，控制場面，排解兩人衝突。
事後孫男至小港警分局小港派出所，對黃男提出傷害告訴，警方受理後，9月18日通知孫、黃2人詢問內情，才知雙方在共用頻道上爭執，引發單挑互毆事故。雙方互提傷害告訴，警方依傷害罪嫌及違反社會秩序維護法，將2人函送法辦。
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