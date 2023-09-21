快訊

高虹安清理戰場？「和解之神」出手侵權案 貪汙案還有硬仗

乙武洋匡穿短袖遭嗆「噁心」 PO裸身照霸氣回擊「這就是我的身體」

最挺烏克蘭的波蘭，為何撕破臉？糧食與砲彈的援助兩難

聽新聞
test
0:00 / 0:00

想耍帥？科大生校園騎車飆速過彎 下秒當眾自摔糗了

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市龜山區某科技大學18日下課期間，一名男學生騎車下坡時想超車，疑似速度過快，行經水溝蓋當眾自摔，耍帥不成反成焦點。警方表示，該路段屬於校區非一般道路，因此不算是交通事故，將協助校方強化交通宣導。

當時校園正值下課時間，許多學生延著路邊走路放學，一名男學生騎車從停車場出來，在校園道路內加速過彎，打算超車離開學校，豈料通過校門口的那一刻，男學生疑似壓到水溝蓋重心不穩，導致整輛機車彈起，男學生當眾自摔，讓一旁學生看了傻眼。

龜山警分局說明，事故發生在18日某科技大學校區，因該地非屬一般道路，故非交通事故，也未接獲民眾請求協助，警方將協同校方強化學生交通安全宣導工作及減速慢行等習慣，以維護學生交通安全。

男學生耍帥不成反成焦點。記者周嘉茹／翻攝
男學生耍帥不成反成焦點。記者周嘉茹／翻攝
男學生騎車下坡時想超車，行經水溝蓋當眾自摔。記者周嘉茹／翻攝
男學生騎車下坡時想超車，行經水溝蓋當眾自摔。記者周嘉茹／翻攝
男學生騎車下坡時速度相當快。記者周嘉茹／翻攝
男學生騎車下坡時速度相當快。記者周嘉茹／翻攝

延伸閱讀

中央大學蓋醫院被打槍！地方盼校區活化 勿淪炒房廣告

藍色經濟倡議者Gunter Pauli 陽明交大談淨零碳排趨勢

台大竹北校區設附中有困難 議員籲培育高科技人才

分享喜悅！兒子考上嘉大 炸雞店家長帶350份鹹酥雞南下免費送

相關新聞

螫死2人瑞芳黃腳虎頭蜂模樣曝光 可在空中盤旋鎖定攻擊

雙北20名長者昨天到新北瑞芳山區健行，遭虎頭蜂群攻擊，11人被螫傷，2人送醫急救不治，救援過程4名消防員也被螫傷，連防護...

急掏83萬與美女「交關」教戰手冊記不得 翁心碎知真相

高雄72歲張姓老翁於9月上旬透過交友軟體結識一名面貌姣好的女子，兩人相談甚歡成了忘年之交，該女提議張翁購買可增值的茶磚，...

搶無線頻道起爭執 高雄大車司機相約「釘孤支」 2人都掛彩

大型車司機常利用車裝無線通訊路況，或者藉以聊天消除開長途開車瞌蟲，但是，高雄發生2名司機卻為了搶頻道插話動怒，停車「釘孤...

見同鄉買iPhone開箱炫耀 越南男來台打黑工首日就被逮

越南籍阮姓男子因見同鄉潘姓男子來台工作4年，買iPhone 12 pro max後在網路發開箱炫耀文，萌生來台打黑工賺錢...

想耍帥？科大生校園騎車飆速過彎 下秒當眾自摔糗了

桃園市龜山區某科技大學18日下課期間，一名男學生騎車下坡時想超車，疑似速度過快，行經水溝蓋當眾自摔，耍帥不成反成焦點。警...

停車抽菸警起疑竟又「扮鬼臉」 反被查出是通緝犯

台南市45歲杜姓男子騎機車、停路邊拿出菸時剛好員警經過趁機盤查。他說沒帶身分證、比對他提供的號碼時竟然擠眉弄眼嘟嘴「扮鬼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦