想耍帥？科大生校園騎車飆速過彎 下秒當眾自摔糗了

桃園市龜山區某科技大學18日下課期間，一名男學生騎車下坡時想超車，疑似速度過快，行經水溝蓋當眾自摔，耍帥不成反成焦點。警方表示，該路段屬於校區非一般道路，因此不算是交通事故，將協助校方強化交通宣導。

當時校園正值下課時間，許多學生延著路邊走路放學，一名男學生騎車從停車場出來，在校園道路內加速過彎，打算超車離開學校，豈料通過校門口的那一刻，男學生疑似壓到水溝蓋重心不穩，導致整輛機車彈起，男學生當眾自摔，讓一旁學生看了傻眼。