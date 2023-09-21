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想耍帥？科大生校園騎車飆速過彎 下秒當眾自摔糗了
桃園市龜山區某科技大學18日下課期間，一名男學生騎車下坡時想超車，疑似速度過快，行經水溝蓋當眾自摔，耍帥不成反成焦點。警方表示，該路段屬於校區非一般道路，因此不算是交通事故，將協助校方強化交通宣導。
當時校園正值下課時間，許多學生延著路邊走路放學，一名男學生騎車從停車場出來，在校園道路內加速過彎，打算超車離開學校，豈料通過校門口的那一刻，男學生疑似壓到水溝蓋重心不穩，導致整輛機車彈起，男學生當眾自摔，讓一旁學生看了傻眼。
龜山警分局說明，事故發生在18日某科技大學校區，因該地非屬一般道路，故非交通事故，也未接獲民眾請求協助，警方將協同校方強化學生交通安全宣導工作及減速慢行等習慣，以維護學生交通安全。
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