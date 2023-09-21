嘉義民雄打詐隊連日阻詐成功 守住老婦500多萬血汗錢

嘉義縣警察局民雄分局8月成立打詐隊，至今成功阻詐超過500萬元，近期成功攔阻4件詐騙案件，包括2件色情應召詐財類型，慫恿被害人分別儲值1萬7000元、7000元，另2件為假冒檢警類型，恐嚇被害人涉嫌刑案，分別需匯款460萬及60萬交保，否則會被羈押。

石姓老婦平時生活節儉，將畢生積蓄460萬元存在民雄郵局，9月8日疑遭假檢警詐騙，被通知需匯款才能解決案件，詐騙集團甚至指導婦人，要以「購買房屋」為名義，臨櫃解除定期存款，婦人到場欲提款及轉帳時，行員擔心有詐立即通報警方。

民雄派出所副所長吳津僑、警員朱倚瑱、王天賜立即到場關心，詢問婦人金錢用途，但婦人言詞閃爍無法交代清楚，堅稱是購買房屋所需交付款項，但去無法說出準確地點等資訊，且警方再向婦人兒子求證，也對婦人欲購買房子不知情。

民雄警分局表示，當下請婦人及其家屬辦理停卡，帳戶內金額所幸未遭人詐騙，打詐隊落實反詐騙宣導，加上金融機構行員積極配合，連日內成功攔阻4件詐騙案件，阻詐金額超過500萬元，顯見打詐隊成立後，積極宣導，彰顯攔阻成效。