快訊

高虹安清理戰場？「和解之神」出手侵權案 貪汙案還有硬仗

乙武洋匡穿短袖遭嗆「噁心」 PO裸身照霸氣回擊「這就是我的身體」

最挺烏克蘭的波蘭，為何撕破臉？糧食與砲彈的援助兩難

停車抽菸警起疑竟又「扮鬼臉」 反被查出是通緝犯

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市45歲杜姓男子騎機車、停路邊拿出菸時剛好員警經過趁機盤查。他說沒帶身分證、比對他提供的號碼時竟然擠眉弄眼嘟嘴「扮鬼臉」，警員認為他想規避竟還「裝笑維」，帶回派出所一查果然是竊盜通緝犯。不過他一再強調不是故意要扮鬼臉，是車禍顏面神經受損、剛好發作。昨晚他媽媽到場員警詢問證實車禍造成、不是要故意「假鬼假怪」給警察抓。

永康分局龍潭派出所長林伯翰說，昨天傍晚永康區中山北路下班時段車潮多，警員鄭行宏路過發現杜姓男子騎機車停路邊要點菸。因汽機車沒熄火抽菸違反交通規則，警員提醒他別違規順便盤查，男子稱未帶證件主動提供身分證號。

不過男子所報證號的相片中人有一頭濃密黑髮，跟微禿的本人實在相差太多，為避免相片年代久遠對錯人，警員要求杜男「看著我」好好比對，沒想到他竟然一直作出怪異表情。警方認為他是要扮鬼臉來干擾查證身分，因難以比對最後員警要求一同返所查證，經查杜男提供別人的身分證號，其實是台南地檢發布的竊盜通緝犯，全案調查後移送歸案。

杜男說，謊報的身分證號是兒時玩伴的，為了規避查緝才背下來；自己並非故意扮鬼臉，而是車禍顏面神經受傷的後遺症，沒想到竟然剛好成為警方注目的焦點，查出自己竊盜通緝的身分。

分局長甘炎民表示，警員鄭行宏平時就很認真，眼尖盤查路過可疑人車，進而查獲竊盜通緝犯，值得嘉勉。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

杜姓男子停車抽菸警起疑，竟又「扮鬼臉」。記者周宗禎／翻攝
杜姓男子停車抽菸警起疑，竟又「扮鬼臉」。記者周宗禎／翻攝

延伸閱讀

嘉義布袋深夜被偷倒廢棄物 通緝犯跳進魚塭水遁消失

全美2176郡罹病地圖 女性乳癌死亡率與肥胖、抽菸相關

侯友宜與彭文正合影挨批 侯辦反擊：民進黨才是與詐同行

三重警抓通緝犯認錯人痛毆特戰老兵 雙方互控全遭起訴

相關新聞

螫死2人瑞芳黃腳虎頭蜂模樣曝光 可在空中盤旋鎖定攻擊

雙北20名長者昨天到新北瑞芳山區健行，遭虎頭蜂群攻擊，11人被螫傷，2人送醫急救不治，救援過程4名消防員也被螫傷，連防護...

停車抽菸警起疑竟又「扮鬼臉」 反被查出是通緝犯

台南市45歲杜姓男子騎機車、停路邊拿出菸時剛好員警經過趁機盤查。他說沒帶身分證、比對他提供的號碼時竟然擠眉弄眼嘟嘴「扮鬼...

獨／竹北14層建案發生工安意外 工人8樓墜落死亡

新竹縣竹北市成功六街一處工地，今天上午9時許發生工安意外。一名工人在8樓施作工程時，竟意外失足從24公尺高空墜下，當場掉...

新莊男12樓墜落中庭送醫亡 今天檢警相驗釐清死因

新北市新莊區曾姓男子昨天傍晚從租處12樓墜落，當場掉落1樓中庭送醫急救傷重不治。警方獲報到場拉起封鎖線採證，曾男沒留遺書...

影／國1南向岡山段大貨車失控撞轎車1人傷 回堵13公里

國道一號南向349公里岡山路段今天上午接近10時許，王姓大貨車駕駛疑分心未注意車前路況，碰撞前方轎車，造成該車後車廂凹陷毀損，整輛打橫占用路肩及外側車道，而大貨車車頭向下傾倒，王男肢體擦挫傷，國道一度從岡山回堵13公里至鼎金系統，目前仍處壅塞狀態。

新北熱水器突爆燃1人玻璃割傷送醫 疑似雜物引燃釀災

今天凌晨新北市新莊區泰順街一棟舊公寓4樓傳出爆炸聲響，旋即冒出大量火煙。新北市消防局獲報人車趕抵，屋主已自行撲滅，消防員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦