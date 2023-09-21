停車抽菸警起疑竟又「扮鬼臉」 反被查出是通緝犯

台南市45歲杜姓男子騎機車、停路邊拿出菸時剛好員警經過趁機盤查。他說沒帶身分證、比對他提供的號碼時竟然擠眉弄眼嘟嘴「扮鬼臉」，警員認為他想規避竟還「裝笑維」，帶回派出所一查果然是竊盜通緝犯。不過他一再強調不是故意要扮鬼臉，是車禍顏面神經受損、剛好發作。昨晚他媽媽到場員警詢問證實車禍造成、不是要故意「假鬼假怪」給警察抓。

永康分局龍潭派出所長林伯翰說，昨天傍晚永康區中山北路下班時段車潮多，警員鄭行宏路過發現杜姓男子騎機車停路邊要點菸。因汽機車沒熄火抽菸違反交通規則，警員提醒他別違規順便盤查，男子稱未帶證件主動提供身分證號。

不過男子所報證號的相片中人有一頭濃密黑髮，跟微禿的本人實在相差太多，為避免相片年代久遠對錯人，警員要求杜男「看著我」好好比對，沒想到他竟然一直作出怪異表情。警方認為他是要扮鬼臉來干擾查證身分，因難以比對最後員警要求一同返所查證，經查杜男提供別人的身分證號，其實是台南地檢發布的竊盜通緝犯，全案調查後移送歸案。

杜男說，謊報的身分證號是兒時玩伴的，為了規避查緝才背下來；自己並非故意扮鬼臉，而是車禍顏面神經受傷的後遺症，沒想到竟然剛好成為警方注目的焦點，查出自己竊盜通緝的身分。

分局長甘炎民表示，警員鄭行宏平時就很認真，眼尖盤查路過可疑人車，進而查獲竊盜通緝犯，值得嘉勉。

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