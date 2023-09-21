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獨／竹北14層建案發生工安意外 工人8樓墜落死亡

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣竹北市成功六街一處工地，今天上午9時許發生工安意外。一名工人在8樓施作工程時，竟意外失足從24公尺高空墜下，當場掉至1樓地面，附近同事聽聞巨響，立即上前查看，並撥打119報案，不過等救護人員到場時，該名工人已明顯死亡，現場交由警方釐清中，詳細意外原因仍待釐清。

新竹縣消防局今天上午9點34分接獲通報，指出成功六街一處工地有墜樓意外發生，但警消人員到場時，該名工人已無生命跡象。

據現場同事指出，該名工人疑似從8樓失足重摔至1樓地面，該工地正進行14層店鋪集合住宅工程，至於詳細死亡原因，仍待警檢釐清中。

新竹縣竹北市成功六街一處工地，今天上午9時許發生工安意外，一名工人從8樓墜落至1樓。圖／讀者提供
新竹縣竹北市成功六街一處工地，今天上午9時許發生工安意外，一名工人從8樓墜落至1樓。圖／讀者提供

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