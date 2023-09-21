快訊

大直民宅塌陷案25戶又下陷 李四川曝：每天約萬分之6沉陷傾斜

誤賣浸泡老鼠藥的毒地瓜 北市松山蔬果行女老闆致歉：絕不會再發生

哈日族好消息！美元強升使日圓走貶 匯率下探148.43再創新低

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新莊男12樓墜落中庭送醫亡 今天檢警相驗釐清死因

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區曾姓男子昨天傍晚從租處12樓墜落，當場掉落1樓中庭送醫急救傷重不治。警方獲報到場拉起封鎖線採證，曾男沒留遺書，勘驗現場未發現有外力介入跡象，暫時排除有他殺嫌疑，家屬對死因沒有疑義，確切死因待今天檢警相驗後釐清。

據了解，曾姓男子（27歲）是一名水泥工，3個月前與友人租住在新北市新莊區新北大道七段一棟社區大樓12樓。近來曾男疑似與女友感情爭吵悶悶不樂。昨天傍晚約5時許，曾男從臥房走出與許姓室友短聊幾句，孰料下一秒，他突然對友說聲「再見」旋即從陽台墜落，重摔社區一樓中庭，當場沒了呼吸心跳。

曾男舉動嚇壞許姓室友，許男趕緊打電話向119求援。新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視曾男肢體多處錯位骨折，現場已無生命徵象，緊急協助送醫急救仍宣告不治。

事後警方到場勘驗，曾男租處未發現遺書，現場也未有外力介入跡象，暫時排除有他殺嫌疑，目前家屬對死因沒有疑義，今天上午檢警將相驗，以釐清死因及動機。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

新北市曾姓男子從租處12樓墜落1樓中庭，送醫急救宣告不治，警調查死因。記者曾伯愷／翻攝
新北市曾姓男子從租處12樓墜落1樓中庭，送醫急救宣告不治，警調查死因。記者曾伯愷／翻攝
新北市曾姓男子從租處12樓墜落1樓中庭，送醫急救宣告不治，警調查死因。記者曾伯愷／翻攝
新北市曾姓男子從租處12樓墜落1樓中庭，送醫急救宣告不治，警調查死因。記者曾伯愷／翻攝

延伸閱讀

新北熱水器突爆燃1人玻璃割傷送醫 疑似雜物引燃釀災

新北親子館規定只能1大對2小 三寶媽無奈

瑞芳登山遭蜂攻擊2死…急救前全身發黑 被螫山友：逃都逃不掉

新莊男12樓墜落重摔中庭 肢體多處錯位骨折送醫急救

相關新聞

螫死2人瑞芳黃腳虎頭蜂模樣曝光 可在空中盤旋鎖定攻擊

雙北20名長者昨天到新北瑞芳山區健行，遭虎頭蜂群攻擊，11人被螫傷，2人送醫急救不治，救援過程4名消防員也被螫傷，連防護...

新莊男12樓墜落中庭送醫亡 今天檢警相驗釐清死因

新北市新莊區曾姓男子昨天傍晚從租處12樓墜落，當場掉落1樓中庭送醫急救傷重不治。警方獲報到場拉起封鎖線採證，曾男沒留遺書...

影／國1南向岡山段大貨車失控撞轎車1人傷 回堵13公里

國道一號南向349公里岡山路段今天上午接近10時許，大貨車疑似與小貨車發生嚴重碰撞，轎車後車廂凹陷毀損，整輛車打橫占用路...

新北熱水器突爆燃1人玻璃割傷送醫 疑似雜物引燃釀災

今天凌晨新北市新莊區泰順街一棟舊公寓4樓傳出爆炸聲響，旋即冒出大量火煙。新北市消防局獲報人車趕抵，屋主已自行撲滅，消防員...

台南火警「電氣因素」名列前茅 5人因而喪命

台南市消防局統計，台南去年火災總件數1472件，建築物、工廠火災分居第1、2名，分析兩者起火原因與「電氣因素」息息相關，...

影／高雄男載女友未依兩段式待轉 警一查有這身分當場上銬

黃姓男子前天下午騎機車搭載女友行經高雄三民區自立一路，因未依規定兩段式待轉，遭巡邏警網攔查，黃男一度謊報友人姓名，因照片...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦