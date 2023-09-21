新莊男12樓墜落中庭送醫亡 今天檢警相驗釐清死因

新北市新莊區曾姓男子昨天傍晚從租處12樓墜落，當場掉落1樓中庭送醫急救傷重不治。警方獲報到場拉起封鎖線採證，曾男沒留遺書，勘驗現場未發現有外力介入跡象，暫時排除有他殺嫌疑，家屬對死因沒有疑義，確切死因待今天檢警相驗後釐清。

據了解，曾姓男子（27歲）是一名水泥工，3個月前與友人租住在新北市新莊區新北大道七段一棟社區大樓12樓。近來曾男疑似與女友感情爭吵悶悶不樂。昨天傍晚約5時許，曾男從臥房走出與許姓室友短聊幾句，孰料下一秒，他突然對友說聲「再見」旋即從陽台墜落，重摔社區一樓中庭，當場沒了呼吸心跳。

曾男舉動嚇壞許姓室友，許男趕緊打電話向119求援。新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視曾男肢體多處錯位骨折，現場已無生命徵象，緊急協助送醫急救仍宣告不治。

事後警方到場勘驗，曾男租處未發現遺書，現場也未有外力介入跡象，暫時排除有他殺嫌疑，目前家屬對死因沒有疑義，今天上午檢警將相驗，以釐清死因及動機。

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