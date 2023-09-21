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新北熱水器突爆燃1人玻璃割傷送醫 疑似雜物引燃釀災

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今天凌晨新北市新莊區泰順街一棟舊公寓4樓傳出爆炸聲響，旋即冒出大量火煙。新北市消防局獲報人車趕抵，屋主已自行撲滅，消防員殘火處理，發現熱水器旁碳化嚴重，研判是堆疊雜物引燃釀禍，至於起火原因仍待調查釐清。

據了解，屋主陳姓男子（63歲）與一對兒女同住在新北市新莊區泰順街一棟舊公寓4樓。今天凌晨零時許，陳男的36歲兒子剛洗完澡走出浴室，既聽到後陽台處傳來爆炸聲響，陳男兒子趕緊趨前察看，赫見熱水器旁所堆疊的雜物起火，嚇得趕緊大喊。

屋主陳男聽到先打電話通報119派員救援，旋即用臉盆裝水灑向起火處試圖滅火，過程中右手遭玻璃劃傷。新北市消防局獲報出動各式搶救車輛12車消防員25人趕抵，屋主已自行撲滅火勢，檢視陳男右手有2公分切割傷送醫後已無大礙。

現場消防員殘火處理，發現熱水器旁堆疊雜物碳化嚴重，研判是起火點，初估燃燒面積約1平方公尺。由於起火戶未安裝住警器，幸屋主及時發現自行灑水滅火，目前新北市消防局已協助住戶安裝住警器、發放行政指導單，另外針對周圍住戶也同步發放住警器。

今天凌晨新北市新莊區泰順街一棟舊公寓起火，疑似熱水器旁堆疊雜物引燃。記者曾伯愷／翻攝
今天凌晨新北市新莊區泰順街一棟舊公寓起火，疑似熱水器旁堆疊雜物引燃。記者曾伯愷／翻攝

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