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台南火警「電氣因素」名列前茅 5人因而喪命

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市消防局統計，台南去年火災總件數1472件，建築物、工廠火災分居第1、2名，分析兩者起火原因與「電氣因素」息息相關，尤其火災死亡人數10人當中，追究起火原因「電氣因素」也高居第1，5人因而喪命。消防局提醒點檢居家電氣設備防範外，裝設住警器也可收預警效果。

去年8月底，麻豆區發生一起平房建物火災，消防局據報：「我要叫消防車，…平房住宅燒起來，從裡面燒起來，1樓建築物，火煙很大了，有1人受困尚未出來，一直聽到磚瓦的爆炸聲…」等語。

消防局受理後派遣6個消防分隊馳往救援，到達時發現平房建物已全面燃燒，熊熊火舌伴隨著黑色濃煙竄燒出，指揮官立即指揮人命搜救，並進行滅火搶救及阻隔火勢延燒，經過一段時間搶救火勢撲滅，很不幸造成1位長者葬身火窟。據調查，起火原因與電氣因素有關，且未裝設住警器。

消防局統計，台南市去年火災總件數1472件，其中建築物火災共發生333件、占總件數23％，工廠火災共發生38件、占總件數11％。據分析，建築物火災起火原因第1名為電氣因素、110件，第2名為爐火烹調、97件；工廠火災起火原因第1名為機械設備、16件，第2名為電氣因素、6件。

此外，去年火災死亡人數10人、受傷人數7人。火災死亡案件起火原因第1名為電氣因素、5人，第2名為輕生、3人；火災受傷起火原因第1名為菸蒂、5人，第2名為電氣因素、1人。

消防局強調，台南建物、工廠火災、火災死傷案件，起火原因第1名及第2名都與電氣因素有關，顯見用電安全是刻不容緩的。

消防局提醒民眾，「用電不超過負載」、「電線不綑綁折損」、「插頭不潮濕汙損」、「電源插座不常插」、「電器旁不放物品」及「不使用沒安全標章的電器」的「5不1沒有」原則，防範電氣因素火災。

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消防局分析，去年火災死亡人數10人當中，追究起火原因「電氣因素」高居第1，5人因而喪命。圖／讀者提供
消防局分析，去年火災死亡人數10人當中，追究起火原因「電氣因素」高居第1，5人因而喪命。圖／讀者提供
台南市消防局統計，台南去年火災總件數1472件，建築物、工廠火災分居第1、2名，分析兩者起火原因與「電氣因素」息息相關。圖／讀者提供
台南市消防局統計，台南去年火災總件數1472件，建築物、工廠火災分居第1、2名，分析兩者起火原因與「電氣因素」息息相關。圖／讀者提供

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