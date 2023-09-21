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影／高雄男載女友未依兩段式待轉 警一查有這身分當場上銬
黃姓男子前天下午騎機車搭載女友行經高雄三民區自立一路，因未依規定兩段式待轉，遭巡邏警網攔查，黃男一度謊報友人姓名，因照片差很大，遭警識破，查出是違反家暴法通緝犯。無獨有偶，林姓男子昨也因騎車違規未待轉，被警方發現，查出是詐欺通緝犯。
三民一警分局哈爾濱派出所警方前天下午3時許執行巡邏勤務，在三民區自立一路，發現黃姓男子（35歲）騎機車搭載女友，未依規定兩段式待轉，予以攔查。
黃男原本請警方直接開單，警方追問身分，他卻謊報友人身分，因照片和實際面容差很大，黃男見紙包不住火才坦承身分；後警方查出黃男為桃園地檢所發布妨害家庭暴力防治法通緝犯，當場將他逮捕，警詢後解送歸案。
此外，三民二警分局鼎金所警員陳弘旂昨天上午8時許擔服巡邏勤務，巡經鼎力路與鼎金後路時，見林姓男子（29歲）騎機車未依規定兩段式待轉，立即攔停盤查身分。
林聲稱因大夜班下班欲返回住處，一時貪圖方便未兩段式待轉，警方發現他不僅車牌已遭註銷，還是橋頭地檢署於8月25日發布的詐欺通緝犯，當場逮捕將他解送歸案。
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