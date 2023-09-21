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影／惡質！竊盜集團專偷古厝神明桌 神像、牌位丟一旁 南警逮5人
台南市警方偵破以楊姓男子為首的神明桌竊盜集團，犯嫌在中南部鄉間地區尋覓無人居住的古厝、三合院，再趁著夜深人靜時下手，專偷神桌、太師(桌)椅、神龕、六角桌等古物，還把供奉的神像、祖先牌位隨意棄置，得手後轉賣牟利，有些還透過網路直播推播，賣給不知情的民眾，警方循線逮到楊男等5人並起出贓物，其中一組神明桌椅因年代久遠、做工精細，價值近600萬元，全案依加重竊盜罪及贓物罪嫌送辦。
台南市鄉間日前傳出多起民宅竊案，被害人老家遭侵入，神明廳的供桌、椅不翼而飛，只剩下被丟在一旁的祖先牌位，報案後警方循線調查，認為可能是竊盜集團所為，由台南市刑大與白河、麻豆警分局組成專案小組，報請台南地檢檢察官陳琨智指揮偵辦。
警方調閱相關監視器鎖定竊賊，發現楊姓男子等5人四處尋找下手對象，專挑平時無人居住的古厝、老屋三合院等，看到廳堂內神明桌、椅頗有歷史，就會趁著夜半開著懸掛假車牌的貨車到場行竊，得手後馬上轉賣給特定收贓人士變現，足跡遍及中南部，警方掌握集團據點及銷贓場所後，兵分多路前往台中、雲林等地逮人。
警方當場抓到楊男等5人，並起出神明供桌12張，還有太師桌椅、神龕雕花木板、六角桌等失竊物，其中一組桌椅是檜木材質，因雕工手法特別，加上近百年歷史，粗估市價約600萬元，該竊盜集團銷贓管道多元，也會將得手物件整理後在網路、社群上販售，民眾根本不知道自己買到的是贓物，全案依加重竊盜罪及贓物罪等送辦，並將擴大偵辦，呼籲民眾家中若有神明桌、太師(椅)桌、神龕等古物遭竊，可向台南市刑大偵一隊(06-6322661)聯絡指認。
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