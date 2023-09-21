影／惡質！竊盜集團專偷古厝神明桌 神像、牌位丟一旁 南警逮5人

台南市警方偵破以楊姓男子為首的神明桌竊盜集團，犯嫌在中南部鄉間地區尋覓無人居住的古厝、三合院，再趁著夜深人靜時下手，專偷神桌、太師(桌)椅、神龕、六角桌等古物，還把供奉的神像、祖先牌位隨意棄置，得手後轉賣牟利，有些還透過網路直播推播，賣給不知情的民眾，警方循線逮到楊男等5人並起出贓物，其中一組神明桌椅因年代久遠、做工精細，價值近600萬元，全案依加重竊盜罪及贓物罪嫌送辦。

台南市鄉間日前傳出多起民宅竊案，被害人老家遭侵入，神明廳的供桌、椅不翼而飛，只剩下被丟在一旁的祖先牌位，報案後警方循線調查，認為可能是竊盜集團所為，由台南市刑大與白河、麻豆警分局組成專案小組，報請台南地檢檢察官陳琨智指揮偵辦。

警方調閱相關監視器鎖定竊賊，發現楊姓男子等5人四處尋找下手對象，專挑平時無人居住的古厝、老屋三合院等，看到廳堂內神明桌、椅頗有歷史，就會趁著夜半開著懸掛假車牌的貨車到場行竊，得手後馬上轉賣給特定收贓人士變現，足跡遍及中南部，警方掌握集團據點及銷贓場所後，兵分多路前往台中、雲林等地逮人。