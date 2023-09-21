女情緒不穩跳海尋短 南寮警火速下海救人並勸說安慰

新竹市警局第一分局南寮派出所8日晚間接獲報案，家人聲稱女兒可能前往新竹南寮漁港海邊投海尋短， 警方趕抵現場，發現陳姓女子已經走入海裡意圖尋短，員警見狀立刻下海救起女子，攔阻陳女尋短並不斷勸說安慰，才終於讓其打消尋短念頭，讓家屬感激萬分。

警方指出，南寮派出所獲報後，警員陳宜享、賴元慶、蔡定祐、吳雅茹立即火速趕往搜尋，因夜間海邊能見度不佳，員警手持手電筒在現場找尋，經警方耐心開導、細心安撫後，陳女情緒終於稍微恢復平穩，員警成功勸阻陳女後，隨即聯繫119救護人員到場協助查看陳女狀況，確認陳女並無大礙後，聯繫其家屬至派出所將陳女接回照顧。

經詢問，該女子表示因小孩探視照顧及監護問題與其丈夫發生爭吵，ㄧ時失去理智才會萌生跳海尋短，幸好員警獲報後及時在海面尋獲陳女，並勸阻陳女打消尋短念頭。

警方呼籲民眾尊重及愛惜生命，自殺不能解決問題，如發現週遭親友產生自殺傾向念頭，應立即尋求專業管道協助。

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