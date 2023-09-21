獨／姊弟投資股票起糾紛 他不滿小弟挺姊朝胸一插刀斷柄

新北市一對姊弟今年8月初因投資股票爆發財務口角糾紛，楊姓男子不滿小弟加入戰局挺姊，竟持水果刀猛刺弟弟胸口，疑用力過猛，連刀柄都斷裂掉落，地上還留有許多血滴，轄區警方獲報迅速趕抵，當場以家庭暴力、殺人未遂現行犯逮捕，新北地檢日前依殺人未遂罪嫌起訴楊男。

起訴指出，楊姓女子（62歲）今年8月5日在新北市住處，因弟弟楊姓男子（58歲）質疑雙方共同投資股票爆發財務糾紛在住處客廳起口角爭執，楊男不滿55歲三弟也加入戰局力挺姊姊，一時情緒激動，竟持放在客廳桌上的水果刀朝弟弟左胸口猛刺一刀，疑用力過猛，連刀柄都斷裂掉落。

楊男怒氣未消，又前往廚房拿取另一把水果刀欲再找三弟逞凶，反遭姊姊和三弟二人2人合力制服，姊姊楊女於搶刀時，遭水果刀劃傷右手掌，其家人聞聲見狀，連忙報案求救，轄區警方獲報迅速趕抵，當場依現行犯逮捕持水果刀逞凶的楊男，受傷的姊弟二人經送醫急救後，均無生命危險。