高雄上百路口設「行人早開時相」路標 網：不能寫白話文？

一名網友到上網求解，指在高雄路口看到一個藍色路標，上面寫著「行人早開時相」，詢問這是什麼意思？引發網友討論，有人說「要你開車看到行人時要識相點」、「可以不要寫鬼話，寫人話可以嗎?」高市交通局解釋，這是指路口由紅燈轉換成綠燈前的5到10秒，會先亮行人可先行的小綠人燈號，示意行人先走，接著才會亮起車輛可行的綠燈，目的是要保障行人的優先路權。

一名網友在臉書社團「高雄大小事」PO文，說「眾大神，今天在高雄美術館附近的路上，看到一個藍色的路標，寫著『行人早開時相』，分開每個字我都認識，合在一起是什麼意思？」

有網友說，「這是考驗民眾應變能力嗎？告示牌難道也要這麼為難」、「一個讓人看不懂的號誌牌，對行人車輛有什麼用？」「可以說人話，比文言文好用」、「說白話，不然不明白，只有浪費錢做這牌子」、「行人走開！死相！」「就一堆說鬼話的公務員，不懂說人話！」

高雄市交通局表示，網友所PO的路口位於高雄市馬卡路與明誠路口，「行人早開時相」意思分開來解釋，「行人早開」是指行人可優先行走，「時相」則是個專有名辭，紅綠燈有南北相一個時向，東西向一個時相，共有兩個時相。

因此「行人早開時相」是指該路口要從紅燈轉換成綠燈前5到10秒，會先亮行人可先行的小綠人燈號，此時仍顯示紅燈，但示意行人先走，接著才會亮起車輛可行的綠燈，再讓汽車可行駛，目的是要保障行人優先路權。