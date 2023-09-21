快訊

川普長子X平台震撼宣布「父親已死、將出征2024總統大選」 發言人急澄清

NBA／傳魔獸得到勇士老將支持 最快今天決定是否簽約

孩子不來、老師走了…偏鄉小校資源變多卻等嘸人 淪「華麗的空城」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

禮讓行人反釀車禍！台中2機車追撞 騎士慘摔險遭小黃輾過

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中李姓婦人昨騎車經逢甲一帶鬧區，因見1名年輕女子走斑馬線過馬路隨即煞車要禮讓，未料後方的郭姓男子反應不及直接撞上，2人連人帶車慘摔，郭甚至翻了一圈還險遭1輛計程車輾過，要過馬路的女子目擊不知所措，警方初判郭未保持安全距離，責任釐清中。

第6分局調查，李女（53歲）昨傍晚5點多騎車經福星路段，當時車流量大，她見前方斑馬線上有1名女子打算通過，且已有車輛停下禮讓，李也隨即煞車減速，但後方同樣騎機車的郭男（20歲）因反應不及發生追撞。

當時2輛機車碰撞，李女連人帶車摔倒，郭男也重心不穩倒地翻滾一圈，還差點遭同向的計程車輾過，所幸計程車緊急煞停才釀嚴重後果。

警方到場處理發現，2兩機車都有部分毀損，郭男因手腳擦挫傷送醫治療，李女則自行就醫，2人都沒有酒駕情形，經初判郭男騎車未保持安全距離，而李女則沒有肇事因素。

事故現場。記者曾健祐／翻攝
事故現場。記者曾健祐／翻攝
郭男反應不及遭追撞前車。記者曾健祐／翻攝
郭男反應不及遭追撞前車。記者曾健祐／翻攝
李女遭追撞機車多處毀損。記者曾健祐／翻攝
李女遭追撞機車多處毀損。記者曾健祐／翻攝

計程車 酒駕

延伸閱讀

影／南投台銀驚傳墜樓！工人掛3樓高天花板慘摔 路人尖叫

影／國道台中龍井段吉普車追撞翻車 一男一女受傷送醫

布偶貓跳椅慘摔想躲紙箱掩飾尷尬！「下半身再度卡住」阿金也傻眼：要裝沒看見嗎？

華江橋2起事故釀7車追撞 逢上班尖峰時間嚴重回堵逾1公里

相關新聞

螫死2人瑞芳黃腳虎頭蜂模樣曝光 可在空中盤旋鎖定攻擊

雙北20名長者昨天到新北瑞芳山區健行，遭虎頭蜂群攻擊，11人被螫傷，2人送醫急救不治，救援過程4名消防員也被螫傷，連防護...

高雄上百路口設「行人早開時相」路標 網：不能寫白話文？

一名網友到上網求解，指在高雄路口看到一個藍色路標，上面寫著「行人早開時相」，詢問這是什麼意思？引發網友討論，有人說「要你...

禮讓行人反釀車禍！台中2機車追撞 騎士慘摔險遭小黃輾過

台中李姓婦人昨騎車經逢甲一帶鬧區，因見1名年輕女子走斑馬線過馬路隨即煞車要禮讓，未料後方的郭姓男子反應不及直接撞上，2人...

二重疏洪道機車衝進溝渠 女騎士從水底救出已無氣息

新北市二重疏洪道永安橋下，今天上午有1輛機車泡在排水溝渠內，消防隊出動潛搜人員前往尋找，在附近水底撈到1名女性已無生命徵...

嘉義布袋深夜被偷倒廢棄物 通緝犯跳進魚塭水遁消失

嘉義縣布袋鎮貴舍里疑被傾倒廢棄物，嘉義縣警察局布袋分局昨晚獲報，縣道157線旁疑有大量廢棄物，警方會同環保局到場，發現4...

台南工人跌倒受傷 發酒瘋辱罵、攻擊消防局救護員

台南許姓工人今年4月21日深夜酒後不慎跌倒受傷，家人打119求助，消防局中正分隊沈姓隊員到場，為許處理傷口時，竟發酒瘋對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦