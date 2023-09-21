禮讓行人反釀車禍！台中2機車追撞 騎士慘摔險遭小黃輾過

台中李姓婦人昨騎車經逢甲一帶鬧區，因見1名年輕女子走斑馬線過馬路隨即煞車要禮讓，未料後方的郭姓男子反應不及直接撞上，2人連人帶車慘摔，郭甚至翻了一圈還險遭1輛計程車輾過，要過馬路的女子目擊不知所措，警方初判郭未保持安全距離，責任釐清中。

第6分局調查，李女（53歲）昨傍晚5點多騎車經福星路段，當時車流量大，她見前方斑馬線上有1名女子打算通過，且已有車輛停下禮讓，李也隨即煞車減速，但後方同樣騎機車的郭男（20歲）因反應不及發生追撞。

當時2輛機車碰撞，李女連人帶車摔倒，郭男也重心不穩倒地翻滾一圈，還差點遭同向的計程車輾過，所幸計程車緊急煞停才釀嚴重後果。