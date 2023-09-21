二重疏洪道機車衝進溝渠 女騎士從水底救出已無氣息
新北市二重疏洪道永安橋下，今天上午有1輛機車泡在排水溝渠內，消防隊出動潛搜人員前往尋找，在附近水底撈到1名女性已無生命徵象，送往市立三重醫院。警方查出是住在蘆洲區的42歲楊姓女子，尚未聯繫上家屬。
據了解，民眾今天早上7時50分左右路過五股區疏洪一路，意外發現永安橋下自行車道旁溝渠，有1輛機車泡在水裡，旁邊還有安全帽和包包，立即通報119。消防局派遣更寮和五股分隊前往處理。
潛搜人員約8時22分在機車旁邊大約5公尺距離水域，找到沉入水底的女子，救上岸已無生命徵象，由救護車送到三重醫院。現場是自行車專用道旁邊的溝渠，機車除非刻意進入，正常情況下不會騎進自行車道，員警從遺留在岸邊的包包內找到手機和抗憂鬱藥物，查出42歲楊姓女子身分，目前仍在嘗試聯繫家屬。
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