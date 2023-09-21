嘉義布袋深夜被偷倒廢棄物 通緝犯跳進魚塭水遁消失

嘉義縣布袋鎮貴舍里疑被傾倒廢棄物，嘉義縣警察局布袋分局昨晚獲報，縣道157線旁疑有大量廢棄物，警方會同環保局到場，發現46歲洪姓男子行徑詭異，盤查後還發現竟背了3條通緝，正要逮捕時洪男使出「水遁」之術，跳到一旁魚塭後失蹤，消防隊今將持續搜救。

縣府環保局表示，昨晚第一時間與警方一起到場，目視大多都是塑膠類廢棄物，因白天視線較清楚，今早已再派人員到場，若發現汙泥、不明廢棄物，將採樣帶回檢驗，也與地主聯繫釐清責任歸屬，需由事主負責清運廢棄物，將土地回復原狀。

布袋警分局昨晚獲報，貴舍里疑遭傾倒廢棄物，警方到場查緝沒看見大型車輛，但有廢氣物及一名46歲洪姓男子。警方上前盤查時，發現洪男是身背3條通緝的通緝犯，正要逮捕時，洪男突然縱身一躍，跳進一旁的魚塭後失蹤，都沒再浮出水面，立即請消防隊協尋。